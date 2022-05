ESPN: Frenkie de Jong moet eerste aankoop Ten Hag worden

Manchester United gaat serieus proberen Frenkie de Jong los te weken bij Barcelona, zo weet ESPN vrijdagochtend te melden. De middenvelder moet de eerste aanwinst worden van de nieuwe trainer Erik ten Hag, die bij Ajax al met De Jong samenwerkte. Barcelona vraagt naar verluidt minstens negentig miljoen euro voor de Oranje-international, die wordt gevolgd door meerdere clubs in Europa en die in Spanje vastligt tot medio 2026.

Een eerste aanbieding vanuit Manchester moet nog worden neergelegd in Barcelona, terwijl de onderhandelingen tussen alle betrokken partijen ook nog dient te worden opgestart. De Jong wil graag Champions League-voetbal spelen, iets dat door de tweede plaats van afgelopen seizoen mogelijk is bij Barcelona. Manchester United speelt door de teleurstellende zesde plek na de zomerstop niet in het miljardenbal, maar in de Europa League. Desondanks staat de middenvelder bovenaan het lijstje van Ten Hag. Stadgenoot Manchester City is volgens bronnen bij de club niet in de markt voor de Barcelona-speler.

Barcelona denkt aan circa negentig miljoen euro voor De Jong, maar volgens ESPN valt er te onderhandelen over de definitieve vraagprijs. Voorzitter Joan Laporta wil dat de Nederlander voor Barcelona behouden blijft. De preses bevestigde in een interview met L'Esportiu dat de club diverse aanbiedingen heeft ontvangen voor de 25-jarige middenvelder, maar liever heeft dat hij niet uit Noordoost-Spanje vertrekt. Desondanks gooit Laporta met zijn woorden de deur naar een uittocht van De Jong niet compleet dicht.

Laporta noemde geen namen van clubs, maar bevestigde tegenover het Catalaanse dagblad L'Esportiu wel degelijk dat er toenaderingen voor diverse selectiespelers zijn geweest - zo ook voor Frenkie. "De markt komt in beweging en we hebben ook spelers voor wie aanbiedingen zijn gekomen. Die krijgen ze omdat ze van hoge kwaliteit zijn. Frenkie heeft enorm veel kwaliteit. Hij kent ons systeem, en ja: hij is een gewilde speler op de markt en we hebben aanbiedingen ontvangen, maar ik denk dat hij bij Barça moet blijven."

Toch zette Laporta de deur naar een eventueel vertrek op een kier. "Op dit moment is alles open. De waarheid is dat er spelers zijn die verlengd hebben en die een heden en een toekomst hebben bij de club, en het moge duidelijk zijn dat we willen dat zij bij ons doorgaan. Er zijn ook andere spelers van hoge kwaliteit die aanbiedingen hebben gekregen - in dit geval hangt er een hoop af van fair play."

Volgens journalist en Barça-watcher Gerard Romero zou Barcelona niet onwelwillend tegenover een vertrek van De Jong staan, vanwege de enorme stempel die hij op het salarishuis drukt. Bij zijn komst van Ajax kwam de geboren Gorinchemmer een jaarlijks bedrag van twaalf miljoen euro netto overeen met de club. Een verlaging daarvan is - naar het woord van Romero - de enige manier voor De Jong om bij de Catalanen te kunnen blijven. Aangezien dat de grootste wens van de middenvelder is, is hij bereid om daarover in gesprek te gaan.

Trainer Xavi hoopt dat De Jong voor Barcelona behouden blijft. "Ik ben blij met hem en ik heb al zovaak gezegd: Frenkie is een talent", zei Xavi onlangs vanuit Sydney, waar Barcelona het seizoen afsluit. "Hij is het heden en de toekomst van de club en een heel belangrijke speler voor mij. Maar laten we de situatie afwachten. Ik reken op hem, maar weet het nog niet zeker. Wat ik met 'de situatie' bedoel? De situatie op economisch vlak. Dat heb ik al vaak gezegd, ik moet wel eerlijk blijven."