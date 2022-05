‘Ajax en PSV zullen zich niet melden, maar daaronder durf ik alles aan’

Vrijdag, 27 mei 2022 om 10:06 • Rian Rosendaal

Zian Flemming heeft mogelijk zijn laatste wedstrijd voor Fortuna Sittard gespeeld. De 23-jarige middenvelder mag de Limburgse club deze zomer voor een bepaald bedrag verlaten, ondanks een tot medio 2024 doorlopend contract. Flemming acht zichzelf niet goed genoeg voor Ajax of PSV, maar een rol op het middenveld van Feyenoord ziet de ambitieuze Fortuna-speler wel zitten.

"Het lijkt me gaaf om onderdeel te zijn van een team dat zo goed en attractief voetbalt. De rol die Guus Til nu heeft, past mij ook", verwijst Flemming vrijdag in een uitgebreid interview met Voetbal International naar de aanvallende middenvelder van Feyenoord. Om er gelijk aan toe te voegen: "Maar ik heb niks gehoord vanuit Feyenoord. Een club als AZ is ook interessant." De jonge middenvelder denkt dat de absolute top in de Eredivisie voorlopig te hoog gegrepen is voor hem.

"Ajax en PSV zullen zich vast niet voor me melden, die zijn echt op Champions League-niveau gericht. Maar alles onder die twee clubs durf ik sowieso aan", benadrukt de zelfverzekerde Flemming, die niet met zekerheid kan zeggen waar zijn plafond ligt. "Maar ik weet wel zeker dat ik alles uit mijn mogelijkheden wil halen. Daarom wil ik ook blijven werken met mijn eigen team. Ik ben niet lastig of dwars, maar heb wel een duidelijke mening. Als er straks een andere club komt, ga ik meteen het gesprek aan. 'Luister, dit is wat ik al een paar jaar doe, hoe kunnen we mijn aanpak mixen met jullie werkwijze?'", geeft hij alvast te kennen.

Flemming wacht voorlopig rustig op wat komen gaat op transfergebied. "Mocht ik een keuze hebben tussen bijvoorbeeld Engeland en Italië, dan zal ik jongens benaderen die daar spelen of hebben gespeeld. Ik doe alles weloverwogen. Ga ook niet voor het geld ofzo. Het allerbelangrijkste zijn het plan en het vertrouwen." Flemming staat inmiddels op 63 duels (27 doelpunten en 11 assists) in het shirt van Fortuna. Daarvoor speelde hij in de jeugd van Ajax, NEC en PEC Zwolle.