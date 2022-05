Sadio Mané houdt Bayern München en Liverpool nog even in spanning

Vrijdag, 27 mei 2022 om 09:11 • Rian Rosendaal • Laatste update: 10:12

Sadio Mané is volgens BILD klaar voor de stap richting Bayern München. De dertigjarige vleugelaanvaller is na zes seizoenen in dienst van Liverpool klaar voor een nieuwe uitdaging, zo klinkt het vanuit Duitsland. Mané zelf wil voorlopig nog helemaal niets kwijt over zijn nabije toekomst als clubspeler. De buitenspeler is volledig gefocust op de Champions League-finale tegen Real Madrid in Parijs van zaterdagavond.

BILD meldt dat Bayern een specifiek plan heeft met Mané, die bij Liverpool voor zijn laatste contractjaar staat. "Tot ziens Jürgen Klopp, hallo München", zo schrijft de Duitse boulevardkrant over de mogelijke transfer. De vleugelaanvaller van the Reds wordt naar verluidt niet gezien als opvolger van Robert Lewandowski, maar van Serge Gnabry. Laatstgenoemde heeft net als Lewandowski nog geen akkoord bereikt over verlenging van het tot medio 2023 lopende contract. Bayern heeft dertig miljoen euro over voor Mané, terwijl Liverpool voorlopig lijkt vast te houden aan vijftig miljoen euro.

Kort voor de eindstrijd in de Champions League voelt Mané er weinig voor om openlijk te speculeren over de hardnekkige geruchten over de stap naar Bayern. "Het antwoord dat ik nu kan geven is dat alleen maar bezig ben met de finale van zaterdag. Dat is het allerbelangrijkste voor mij en de Liverpool-fans", zo laat de flankspeler uit Senegal optekenen in de Engelse media. "Dat is het enige antwoord dat ik in aanloop naar de finale kan geven. Zaterdag zal ik het best mogelijke antwoord geven, zoveel is zeker. Dan zal ik op alle vragen antwoord geven en vertellen of ik blijf of niet", aldus Mané.

De aan Bayern gelinkte aanvaller maakte in 2016 voor ruim veertig miljoen euro de overstap van Southampton naar Liverpool. In de afgelopen jaren kwam de Senegalees tot 120 doelpunten in 268 duels voor de Engelse grootmacht in alle competities. Mané veroverde met Liverpool al eerder de Champions League en Premier League en dit seizoen de EFL Cup en FA Cup. Daarnaast won hij met Senegal de Afrika Cup en plaatste de aanvaller zich voor het WK, met Oranje als een van de opponenten in de poulefase.