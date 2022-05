Driessen schaart finaleplaats Feyenoord in rijtje met Ajax en Oranje

Vrijdag, 27 mei 2022 om 08:27 • Rian Rosendaal • Laatste update: 10:14

Valentijn Driessen is in zijn column voor De Telegraaf zeer complimenteus in de richting van Feyenoord-coach Arne Slot, ondanks de 1-0 nederlaag tegen AS Roma in de finale van de Conference League. De voetbaljournalist kijkt terug op een seizoen waarin de Rotterdamse club dankzij de pas 43-jarige trainer naar een hoger niveau is geklommen op sportief gebied. Dat er geen prijzen zijn gewonnen door Feyenoord zegt Driessen niet zoveel.

"Laat de prijzenpakkers maar oreren", aldus Driessen in zijn bijdrage. "Er wordt nog steeds gesproken over het totaalvoetbal van 1974, over de duels onder Marco van Basten tijdens EURO 2008 tegen wereldkampioen en vice-wereldkampioen Italië en Frankrijk, over verliezend Europa League-finalist Ajax van Peter Bosz in 2017 – niet toevallig tegen Mourinho’s Manchester United – over Ajax’ Champions League-run in 2019 en vanaf nu ook over Feyenoords glorieuze tocht naar alle uithoeken van Europa in een memorabel Conference League-seizoen 2021/22", schaart de voetbalvolger de verliezend finalist in een illuster rijtje.

Valentijn Driessen vindt dat Arne Slot heel goed werk levert bij Feyenoord.

Driessen richt zich daarna op Slot, die volgens hem complimenten verdient voor het spel van Feyenoord in de afgelopen maanden en het herwonnen zelfvertrouwen in De Kuip. "Niet alleen in Amsterdam wordt goed voetbal gespeeld, ook in Rotterdam. Slot verdient daarvoor alle credits, omdat hij een kwalitatief middelmatige spelersgroep in korte tijd heeft overtuigd van zijn visie. Vanuit een vrij uitzichtloze situatie in juli 2021 is het gelukt die uit te laten voeren", blikt Driessen terug op de beginperiode van Slot bij de Rotterdammers.

Slot krijgt van Driessen ook lof toegezwaaid voor diens aankoopbeleid, ondanks het feit dat er vorig jaar nauwelijks geld was voor aanwinsten. "Spelers die berekend bleken op de hoge moeilijkheidsgraad van het voetbal dat Slot ambieert. Met Gernot Trauner ondanks z’n beslissende fout in de finale, Fredrik Aursnes en huurlingen – Guus Til, Reiss Nelson en Cyriel Dessers – die boven verwachting presteerden." Volgens Driessen is de sleeping giant dankzij Slot wakker gekust afgelopen seizoen. "Feyenoord heeft z’n zelfbewustzijn en uitstraling terug. Een mooi nieuw startpunt van de route naar een prijs."