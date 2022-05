‘Ajax bereidt nieuw bod voor om opvolger van Antony op te halen’

Donderdag, 26 mei 2022 om 23:45 • Mart van Mourik • Laatste update: 00:14

Ajax gaat een nieuwe poging wagen om Giovani op te halen bij Palmeiras, verzekert het Braziliaanse Globo Esporte. Volgens de berichtgeving waagden de Amsterdammers in januari al een poging om de achttienjarige rechtsbuiten los te weken bij o Verdão, maar destijds ging president Leila Pereira niet akkoord met het vermeende bod van twaalf miljoen euro. Nu lijkt Ajax bij een bod van twintig miljoen euro meer kans te maken op het strikken van Giovani.

Volgens de Braziliaanse sportkrant wilde Ajax op de slotdag van afgelopen transferperiode al zakendoen met Palmeiras. In januari besloot de huidige nummer twee van de Série A echter om geen enkele speler toestemming te geven om te vertrekken. Giovani ligt nog tot medio 2026 vast bij Palmeiras, dat naar verluidt een ontsnappingsclausule van zestig miljoen euro heeft opgenomen in het contract. De zaakwaarnemers en familie van de aanvaller zouden destijds al ingestemd hebben met het bod van Ajax, maar Pereira stak toen een stokje voor de deal.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Op dit moment zouden Klaas-Jan Huntelaar en Gerry Hamstra nog geen nieuw bod hebben neergelegd bij Palmeiras, maar Globo Esporte laat weten dat een aanbieding wel wordt voorbereid. Journalist en voormalig ESPN-commentator Jorge Nicola gaf afgelopen dinsdag overigens aan dat Ajax al wel een bod heeft gedaan van zeventien miljoen euro, maar daar wordt in de nieuwe berichtgeving dus niet over gesproken. Naar verluidt is de club uit São Paulo met een aanbieding van circa twintig miljoen euro te overtuigen. Daarnaast zou Palmeiras een bedrag van tien miljoen euro willen ontvangen in de vorm van bonussen en een doorverkooppercentage van tien procent.

Vanwege de verzwakte financiële situatie zou Palmeiras nu eerder bereid zijn om mee te werken aan de verkoop van Giovani. De rechtervleugelaanvaller zou in Amsterdam gezien worden als ideale opvolger van Antony, die de afgelopen weken onder meer gelinkt werd aan Manchester United. Mede door blessureleed kwam Giovani in het huidige seizoen, dat in Brazilië pas zeven duels oud is, nog niet in actie.