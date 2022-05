Nieuwe clubnaam wordt gegraveerd in Turkse beker na eerste eindzege ooit

Donderdag, 26 mei 2022 om 23:07 • Mart van Mourik

Sivasspor heeft voor het eerst in de geschiedenis beslag gelegd op de Türkiye Kupasi. In de bekerfinale was de ploeg van trainer Riza Çalimbay na verlenging met 2-3 te sterk voor aartsrivaal Kayserispor. Na negentig minuten voetbal moest er verlengd worden, daar het scorebord een 1-1 stand aangaf.

Halverwege zag het er nog rooskleurig uit voor Kayserispor, waar doelman Bilal Bayazit overigens op de bank zat. In de 34ste speelminuut opende Ramazan Civelek nadat een afvallende bal voor zijn voeten belandde. Met een voltreffer bezorgde de middenvelder Kayserispor de voorsprong: 1-0. Sivasspor kwam de klap pas in de zestigste speelminuut te boven, toen Aaron Appindangoyé optimaal profiteerde van het slordige uitverdedigen van het team van Hikmet Karaman: 1-1.

In het restant van de reguliere speeltijd werd de ban niet meer gebroken, waardoor extra tijd uitkomst moest brengen. Sivasspor had daarin de langste adem en kwam nog tweemaal tot scoren. In de 95ste minuut zorgde Max Gradel met een fraai schot en op aangeven van Fayçal Fajr voor de 1-2. Hoewel Kayserispor na de gelijkmaker met het hoofd van Ilhan Parlak (2-2) minimaal een strafschoppenserie hoopte af te dwingen, sloeg de opponent in minuut 113 nogmaals toe. Moussa Konaté zorgde van dichtbij voor de winnende treffer: 2-3.