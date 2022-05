Feyenoord en FC Utrecht bereiken akkoord ‘op handtekening en presentatie na’

Donderdag, 26 mei 2022 om 22:39 • Mart van Mourik • Laatste update: 22:49

Ramon Hendriks lijkt Feyenoord te gaan verlaten voor een avontuur bij FC Utrecht, zo meldt het doorgaans goed ingevoerde Twitter-account 1908.nl donderdagavond. Volgens de berichtgeving zijn de clubs dicht bij een akkoord over een huurdeal met optie tot koop. Hendriks ligt nog tot medio 2025 vast in Rotterdam.

De twintigjarige verdediger is volgens het medium ‘op de handtekening en presentatie na’ al speler van Utrecht, waar Henk Fraser komend seizoen als trainer aan het roer staat. Bij de Domstedelingen zal Hendriks onder meer de concurrentiestrijd aan moeten gaan met Nick Viergever, die eerder al als nieuwe aanwinst werd aangekondigd in Utrecht. Afgelopen seizoen stonden voornamelijk Willem Janssen en Mike van der Hoorn in het hart van de verdediging.

?????????????? ?????? • Ramon Hendriks kan een overstap naar FC Utrecht maken. Huur + koopoptie lonkt. Deal dichtbij - alleen de krabbel en presentatie ontbreken nog. #Feyenoord pic.twitter.com/HwFXUrGrU2 — 1908.nl (@1908nl) May 26, 2022

De linkspoot keerde in de zomer van 2021 terug bij Feyenoord na een verhuurperiode aan NAC Breda. Afgelopen seizoen fungeerde hij enkele keren als de stand-in voor Marcos Senesi en Tyrell Malacia, maar tot veel speelminuten kwam hij onder trainer Arne Slot niet. Hendriks bleef steken op acht optredens in de Eredivisie, waarin hij driemaal als basisspeler op het wedstrijdformulier stond. Onlangs zette Hendriks nog zijn handtekening onder een contractverlenging bij Feyenoord.

Hendriks doorliep de jeugdopleiding van ASWH en speelde nadien bij FC Dordrecht, voordat hij in de zomer van 2017 bij Feyenoord belandde. In het seizoen 2020/21 werd hij nog gestald bij NAC Breda, waar hij spelend in de Keuken Kampioen Divisie een uitstekende indruk achterliet. Eerder stond de centrumverdediger naar verluidt al in de belangstelling van Sparta Rotterdam, waar Fraser afgelopen seizoen de hoofdcoach was.