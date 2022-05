Loïs Openda neemt op best denkbare wijze afscheid van GelreDome

Donderdag, 26 mei 2022 om 21:58

Vitesse heeft het eerste duel in de strijd om een ticket voor de voorronde van de Conference League gewonnen. In GelreDome waren de Arnhemmers in de finale van de play-offs met 2-1 te sterk voor AZ. De doelpuntenproductie van de thuisploeg werd verzorgd door Thomas Buitink en Loïs Openda, terwijl Jordy Clasie met een van richting veranderd schot scoorde namens de Alkmaarders. De return wordt komende zondag om 14.30 uur afgewerkt in het AFAS Stadion.

Trainer Thomas Letsch kon tegen AZ niet beschikken over Eli Dasa, die vanwege zijn verkeerd geplande bruiloft in Israël is. Romaric Yapi nam de honneurs waar op de rechtsbackpositie. Verder werd er voorafgaand aan het duel afscheid genomen van Riechedly Bazoer, Danilo Doekhi en Openda, die allen voor het laatst namens Vitesse in GelreDome speelden. Bij AZ ontbrak de geblesseerde Owen Wijndal, die linksachterin vervangen werd door Milos Kerkez. Bruno Martins Indi nam zodoende de aanvoerdersband over.

De eerste serieuze kans werd gecreëerd in de twintigste speelminuut. Vangelis Pavlidis kreeg de bal op fortuinlijke wijze voor zijn voeten na een pass van Jesper Karlsson. De spits hoopte doelman Jeroen Houwen met een fraai stiftje te verschalken, maar zijn bekeken boogbal belandde op de lat. Aan de overzijde leverde de eerste kans Vitesse direct een treffer op. Matus Bero bezorgde een dieptepass bij Openda, die erin slaagde om een perfecte voorzet af te leveren bij Buitink. De inlopende spits schoot met de binnenkant van zijn rechtervoet raak: 1-0.

Op slag van het rustsignaal kwam AZ dicht bij de gelijkmaker. Clasie bediende Karlsson, die Million Manhoef op fraaie wijze uitkapte maar met het schot dat volgde de linkerpaal raakte. Na een klein uur spelen werd de stand alsnog genivelleerd. In een poging op te ruimen kopte Bazoer het leer voor de voeten van Clasie. Vanaf de rand van het zestienmeterbied schoot de middenvelder raak met een van richting veranderd schot: 1-1. Lang zag het ernaar uit dat de teams zouden remiseren, maar in de slotfase sloeg Vitesse toch nog toe. Openda sneed vanaf de rechterkant naar binnen en vond met een harde schuiver de linkerbenedenhoek: 2-1.