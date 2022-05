‘PSV informeert naar Braziliaan van wie de huurdeal met Ajax afketste’

Donderdag, 26 mei 2022 om 21:13 • Mart van Mourik • Laatste update: 21:25

PSV informeert bij Flamengo naar de beschikbaarheid van doelman Hugo Souza, zo weet het Braziliaanse UOL Esporte donderdagavond te melden. De 23-jarige sluitpost zou de opvolger moeten worden van Yvon Mvogo, die na afloop van het huidige seizoen normaal gesproken terugkeert naar RB Leipzig. Het Braziliaanse medium voegt eraan toe dat Ajax begin 2021 Souza al poogde binnen te halen op huurbasis.

PSV zou de Souza de afgelopen dagen nadrukkelijk in de gaten hebben gehouden. Volgens de berichtgeving hebben scouts van de Eindhovenaren de recente optredens van Souza geanalyseerd. Bovendien zouden de afgevaardigden van PSV al extra informatie hebben opgevraagd bij Flamengo. Souza heeft bij Mengão een doorlopende verbintenis tot medio 2025. Hoewel de doelman een afkoopclausule ter waarde zeventig miljoen euro in zijn contract heeft, verwacht UOL Esporte Flamengo bereid is om aanbiedingen aan te horen.

Volgens de Braziliaanse krant is PSV niet de eerste Nederlandse club die Souza volgt, daar Ajax in 2021 ook al met Flamengo gesproken zou hebben over een huurovereenkomst. Destijds ketste een deal echter om niet nader genoemde redenen af. Souza maakte in de zomer van 2019 de overstap naar de A-selectie van Flamengo, waarvan hij sindsdien 63 keer het officiële wedstrijdshirt droeg. In die optredens slaagde Souza erin om 22 keer de nul te houden.

In de Braziliaanse media wordt de interesse enigszins opvallend genoemd, daar de keeper afgelopen woensdag nog enorm blunderde tegen Sporting Cristal (2-1) in de groepsfase van de Copa Libertadores. Columnist Rodrigo Coutinho was na de gewonnen wedstrijd erg kritisch over Souza. “Ik vind het geen verschrikkelijke keeper zoals verschillende mensen denken, want hij stond dit seizoen vaak onder de lat om een reden. Maar door het grote aantal blunders en fouten straalt hij wel veel onzekerheid uit naar zijn medespelers.”