Feyenoord-fans zitten met tattoo: ‘Krijg de vraag waarom ik niet gewacht heb'

Donderdag, 26 mei 2022 om 17:02 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 17:04

Verschillende Feyenoord-supporters hebben nog voor de verloren Conference League-finale tegen AS Roma een tattoo op hun lichaam laten zetten. De fans waren overtuigd van een zege in Tirana, waardoor ze een tatoeage met de tekst: ‘Feyenoord Conference League Winner 2022' lieten tatoeëren.

Edwin Cusiel is al 25 jaar een trouwe supporter van Feyenoord en is een van de fans die voorafgaand aan de Conference League-finale al zo’n tattoo liet zetten “Ik heb een klotenacht gehad”, vertelt hij tegenover het Algemeen Dagblad. “Dit doet echt pijn. Maar die tatoeage blijft staan. Sterker nog: ik laat het cuppie er ook nog bij zetten. Ik denk wel aan een grappige aanpassing, bijvoorbeeld een pleister half over de tekst.”

Jammer dan, dan zit je met zo'n tattoo #Feyenoord Check 'Doe maar een tattootje ' op Dumpert https://t.co/SumtumLP9O — Michiel: Al aan #giro555 gegeven voor Oekraïne? (@Michieltweets) May 25, 2022

Spijt dat hij de tatoeage op zijn lichaam liet zetten, heeft Cusiel echter niet. “Ik vind het geen probleem om herinnerd te worden aan dit moment. Feyenoord is een ziekte, een verslaving. Deze tatoeage hoort daar gewoon bij. Zelfs vrienden die voor 020 zijn, hebben me opbeurende berichtjes gestuurd. Niemand doet vervelend.”

Ook de uit Enschede afkomstige Priscilla Gerritsma durfde het aan om voorafgaand aan de finale al een overwinningstatoeage te laten zetten. Voor de Twentse vrouw is weglaseren eveneens geen optie. “Nee hoor. De liefde voor Feyenoord zit gewoon heel diep. Ik had er vertrouwen in dat we zouden winnen. Dat is helaas niet gebeurd”, zegt ze. “Waarom ik niet een dagje gewacht heb? Ja, dat vragen veel mensen. Maar ach, soms moet je een beetje risico nemen in het leven. En misschien wint Feyenoord in de toekomst de Conference League alsnog. Dan laat ik er gewoon een nieuwe datum bij zetten.”