Nederlands jeugdinternational vertrekt na vier seizoenen bij Manchester City

Donderdag, 26 mei 2022 om 16:20 • Shane Jebbink • Laatste update: 16:31

Jayden Braaf gaat Manchester City verlaten, zo maakt hij zelf bekend via Instagram. Zo komt er na vier jaar een einde aan zijn dienstverband bij the Citizens. Braaf vertrok in 2018 vanuit de jeugdopleiding van PSV naar Manchester, maar kon zijn belofte nooit waar maken in Engeland. De jongeling maakte uiteindelijk nooit zijn debuut voor City en gaat nu proberen ergens anders zijn carrière nieuw leven in te blazen.

“Ik wil iedereen bij Manchester City enorm bedanken voor het vertrouwen en de steun in de afgelopen jaren. Ik ben zowel persoonlijk als professioneel gegroeid en zou niet zijn waar ik nu ben zonder hun begeleiding. Aan mijn teamgenoten, de staf van de academie en de fans, bedankt. Tevens een speciale shout out naar Nick Oakley, die me heeft geholpen in mijn revalidatie en me heeft gebracht tot waar ik nu ben”, schrijft Braaf in zijn Instagrampost.

Braaf vertrok in de winter van 2021 op zoek naar speelminuten naar Udinese, maar bij de Italianen kwam de Nederlander mede door een zware knieblessure maar tot vier optredens. Daarin scoorde hij een keer. Het contract van Braaf bij Manchester City loopt door tot medio 2023, maar deze gaat de aanvaller dus niet uitdienen. Waar Braaf zijn carrière gaat voortzetten is nog niet bekend.

De carrière van Braaf begon bij het Amsterdamse Joga Fortius. Hij maakte snel de overstap naar de jeugdopleiding van Ajax, maar vertrok drie jaar later terug naar de amateurs, naar AFC. Een jaar verder pikte PSV de vleugelaanvaller weer op. Daar maakte Braaf in vier jaar zoveel indruk, dat Manchester City hem in 2018 overnam van de Eindhovenaren. Nu komt aan zijn dienstverband bij de kersverse kampioen van de Premier League dus een einde.