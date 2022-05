‘Contractsaga komt ten einde; vertrek Dembélé bij Barcelona lijkt definitief’

Donderdag, 26 mei 2022 om 14:42 • Shane Jebbink • Laatste update: 14:47

Ousmane Dembélé gaat zijn contract bij Barcelona niet verlengen en de overstap maken naar Paris Saint-Germain, zo meldt AS. De contractsituatie van de Fransman is al maanden onderwerp van gesprek in de Spaanse media, maar lijkt nu tot een einde te gaan komen met een transfervrij vertrek naar Frankrijk. Dembélé en zijn agent Moussa Sissoko hebben de laatste aanbieding die Barcelona heeft gedaan als ontoereikend beoordeeld en zouden al op weg zijn naar Parijs om de laatste plooien voor een contract bij PSG glad te strijken.

Zo lijkt Dembélé dezelfde weg te bewandelen als Lionel Messi een jaar geleden deed. Daarbij zou Kylian Mbappé een belangrijke rol hebben gespeeld om zijn landgenoot naar de Franse hoofdstad te brengen. Er heerst al een aantal weken pessimisme in Barcelona over de kansen dat Dembélé een nieuwe verbintenis gaat ondertekenen. Technisch directeur Mateu Alemany gaf vorige week in Sport aan dat de technische leiding van Barcelona al zes à zeven maanden niets had gehoord van Dembélé en zijn management. De beleidsbepaler gaf aan dat enkel de vleugelaanvaller en zijn belangenbehartiger weten waar zijn toekomst ligt.

Barcelona heeft de afgelopen maanden meermaals contact gezocht met Dembélé en hem verschillende contractaanbiedingen gedaan. De laatste en uiterste poging die de Catalanen deden bij de aanvaller werd door de zaakwaarnemer van Dembélé als ‘volstrekt onvoldoende’ gekenmerkt. Sissoko deed een half jaar terug een tegenaanbod waar Barcelona door zijn huidige financiële situatie niet bij in de buurt kon komen. Het gat wat toen tussen vraag en aanbod zat lijkt vandaag de dag nog steeds gehandhaafd, waardoor een akkoord ver weg lijkt.

Dembélé werd 'persona non grata' bij Barcelona toen het erop leek dat hij zijn contract niet ging verlengen rondom de winterstop. Barcelona probeerde de 27-voudig Frans international te lozen in januari, maar Dembélé zelf wilde niets weten van een tussentijds vertrek uit Barcelona. Xavi nam de behendige aanvaller later in genade weer aan, waarna hij een goede tweede seizoenshelft kende bij de club.

Borussia Dortmund ontving in 2017 140 miljoen euro van Barcelona om het nog doorlopende contract van Dembélé af te kopen. Bij de nummer twee van LaLiga kende hij mede door veel blessureleed vijf wisselvallige seizoenen. In totaal kwam Dembélé tot 150 officiële wedstrijden voor de club, waarin hij 32 doelpunten maakte en 34 keer een assist gaf.