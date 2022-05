Ajacied mikt op meer speelminuten: ‘Anders gedwongen voor mezelf te kiezen’

Donderdag, 26 mei 2022 om 15:50 • Tim Cozijnsen • Laatste update: 15:54

Kenneth Taylor wil het komende seizoen aan meer speelminuten toekomen in Amsterdam. De middenvelder van Ajax mocht de afgelopen jaargang in de laatste vijf competitiewedstrijden aan de aftrap verschijnen, en hoopt die lijn door te kunnen trekken richting het nieuwe seizoen. Voelt Taylor niet het nodige vertrouwen vanuit de club, dan voelt hij zich ‘gedwongen om voor zichzelf te kiezen’, zo laat hij aan Ajax Life weten.

Taylor speelt al ruim tien jaar bij Ajax en mag zichzelf inmiddels een kind van de club noemen. De twintigjarige middenvelder hoopt dan ook op een lange en succesvolle carrière in Amsterdam. “Ik heb elf jaar in de beste opleiding ter wereld gespeeld, vanaf het allereerste jeugdelftal, met slechts één doel: slagen bij Ajax. En ik ben iemand die zijn doelen graag haalt. Het liefst speel ik nog honderd, tweehonderd wedstrijden voor Ajax en verlaat ik de club straks voor veel geld.”

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Wel stelt Taylor een voorwaarde aan een langer verblijf bij Ajax. “Volgend seizoen wil ik beginnen zoals ik afgelopen seizoen ben geëindigd”, zo is de linkspoot stellig. “Voor mijn gevoel is het gewoon tijd een jaar lang te spelen. Het liefst bij Ajax, dat mag duidelijk zijn. Maar dan moet ik wel het nodige vertrouwen krijgen van de club, anders word ik gedwongen voor mezelf te kiezen”, aldus Taylor, die daarmee aangeeft niet ten koste van alles in Amsterdam te willen blijven.

De ambitieuze Ajacied gaat zijn oren en ogen goed openhouden tijdens de zomerse transferperiode. “Wat gaat Ajax doen?”, vraagt Taylor zich hardop af. “Ze doen misschien een dure aankoop. Dat is ook Ajax. Je bent de beste club van Nederland, dus concurrentie is er altijd, dat is logisch. Het wordt wat dat betreft een belangrijke zomer.” Taylor kwam dit seizoen in negentien officiële wedstrijden in actie voor Ajax, en was daarin goed voor twee doelpunten en vijf assists. Hij neemt met de hoeveelheid speelminuten die hij dit seizoen maakte de achttiende plek in bij Ajax.