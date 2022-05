Derksen reageert: ‘Ron Jans is aardig, als het gaat zoals hij wil’

Donderdag, 26 mei 2022 om 14:10 • Laatste update: 14:27

Johan Derksen heeft in Vandaag Inside gereageerd op een recente uitspraak van Ron Jans. De trainer van FC Twente liet zich in de podcast Met Open Vizier ontvallen dat de kritiek die hij in zijn tijd bij sc Heerenveen kreeg hard aankwam bij zijn familie.

Jans was tussen 2010 en 2012 twee seizoenen hoofdtrainer bij sc Heerenveen. In deze periode kreeg de inmiddels 63-jarige oefenmeester flinke kritiek, onder meer van Johan Derksen. “Mijn moeder zei: ‘Als ik die Johan Derksen zie, dan geef ik gas", vertelde Jans in de podcast Met Open Vizier. “Maar ze had gelukkig geen rijbewijs.”

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Derksen werd woensdagavond in de uitzending van Vandaag Inside geconfronteerd met de onthulling van Jans. Dat neem ik hem helemaal niet kwalijk", zei Derksen. “Ik vind Ron Jans een hele beschaafde en ook aardige man als alles naar zijn zin gaat. Bij Heerenveen ging het niet zo goed, waarna het een hele vervelende, kort voor de kont, onrealistische man werd. Daar heb ik een paar keer wat van gezegd.”

Derksen geeft echter te kennen dat de uitspraken van de moeder van Jans hem koud laten. "Die ouders komen dan voor zo'n zoon op. Je familie moet er maar groot in zijn, want je moet er tegen kunnen.”