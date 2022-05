Toornstra ontroostbaar na verloren finale: ‘Is een echte Feyenoorder geworden'

Donderdag, 26 mei 2022 om 13:32 • Tim Cozijnsen • Laatste update: 13:36

Jens Toornstra was ontroostbaar na de verloren finale in de Conference League. De middenvelder van Feyenoord verloor woensdagavond met zijn ploeg met 1-0 van AS Roma, en kon na afloop van de wedstrijd zijn tranen niet in bedwang houden toen hij de meegereisde supporters bedankte. Kees Jansma kon de emoties bij Toornstra woensdagavond volledig begrijpen. “Hij is een echte Feyenoorder geworden”, zo liet de analist in de studio van Veronica weten.

Toornstra speelt al sinds de zomer van 2014 voor Feyenoord en hoopte na het veroveren van onder meer het landskampioenschap in het seizoen 2016/17 woensdagavond een Europese prijs toe te voegen aan zijn prijzenkast in Rotterdam. Dit gebeurde echter niet, wat tot veel verdriet bij de middenvelder leidde. “Het besef dat hij deze grote finale niet heeft gewonnen, het komt eruit”, zo zag Jansma. "Dit is een man die alles uit zijn capaciteiten heeft gehaald, een beschaafde prof. Ik had het hem echt van harte gegund, maar ja...”

De voormalig perschef van het Nederlands elftal deelde vervolgens een compliment uit aan het adres van Toornstra. “Dit is een voorbeeldprof voor Feyenoord geweest. Hij is een echte Feyenoorder geworden.” Toornstra zelf liet na afloop van de verloren finale ook duidelijk merken dat het verlies wat met hem deed. “Ik ben teleurgesteld”, reageerde hij tegenover de camera van Feyenoord TV. “Dit had de kroon op een mooi seizoen moeten zijn. Het is hem helaas niet geworden.”

Toornstra blikte ook kort terug op de wedstrijd. “Ik denk dat het een finale was, zoals er heel veel zijn geweest. Het was niet van een heel hoog niveau. Er was spanning bij beide teams. We hadden in het eerste half uur van de tweede helft een aantal goede mogelijkheden. Ik wil het ook geen kansen noemen. Dan moet je een beetje geluk hebben, zoals Roma bij de eerste goal, en dat hadden we vandaag (woensdagavond, red.) niet genoeg. We gingen iets hoger druk zetten en gingen in balbezit iets anders vrijlopen, waardoor we makkelijker aan de bal kwamen en druk op hun helft konden houden. De laatste pass en de echte kansen kwamen niet.”