Mancini ontspoort en deelt vuistslagen uit aan meerdere ploeggenoten

Donderdag, 26 mei 2022 om 11:53 • Tim Cozijnsen • Laatste update: 12:04

Gianluca Mancini heeft voor veel opschudding gezorgd door woensdagavond na afloop van de gewonnen finale van de Conference League vuistslagen aan twee ploeggenoten uit te delen. De verdediger van AS Roma was net na het laatste fluitsignaal niet gediend van een omhelzing van ploeggenoot Bryan Cristante, en kon na het in ontvangst nemen van de medaille ook de aanwezigheid van Felix Afena-Gyan niet waarderen. Beide ploeggenoten schrokken zich dood toen zij een vuistslag van Mancini ontvingen.

De spelers van AS Roma waren na het behalen van de Conference League-titel dolgelukkig, al was dat bij één speler niet goed te zien. Mancini zat na afloop van de wedstrijd op zijn knieën op het veld toen ploeggenoot Cristante op de verdediger afliep om hem te omhelzen. Mancini was daar echter niet van gediend en reageerde furieus door met zijn vuist in het middenrif van de 27-jarige middenvelder te slaan. Cristante schrok zichtbaar van het moment en besloot om snel door te lopen.

Why did Cristante and Mancini look like they have beef, they were ready to fight here after winning the trophy #UECL #Roma ?????? pic.twitter.com/l9FFokPJEK — Mike ???? (@Mikega2020) May 25, 2022

Het bleef niet bij dat ene moment, want nadat de spelers van AS Roma hun winnaarsmedaille in ontvangst hadden genomen, besloot Mancini wederom een speler aan te vallen. Afena-Gyan kwam zijn teamgenoot opzoeken, die met een lichte klap in zijn gezicht het startschot gaf voor wat daarna komen zou. Toen de Ghanees besloot bij Mancini te blijven staan, werd hij eerst weggeduwd door Mancini, om vervolgens een vuist op zich af te zien komen.

Of de vuist van de Italiaan Afena-Gyan raakte wordt niet duidelijk uit de beelden. De negentienjarige aanvaller nam het voorval overigens zelf niet ernstig op, zo liet hij even later weten. “Het was niet serieus. We geinen en vechten tegelijkertijd. Dat is hoe het is. Het is normaal, niks serieus."