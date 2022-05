Roma is vernielingen door Feyenoord-fans niet vergeten: ‘Roma ha vinto’

AS Roma is het verleden nog niet vergeten. De Romeinen steken na de Conference League-winst de draak met tegenstander Feyenoord op Twitter door te refereren naar een ontmoeting uit 2015 tussen de twee ploegen in de Europa League. Toen de Rotterdamse fans naar Rome afreisden voor de terugwedstrijd van dat tweeluik lieten ze een spoor van vernieling achter in de stad.

Een van de doelwitten van de supporters was de beroemde Barcaccia-fontein bij de Spaanse trappen. Het destijds hevig beschadigde zeventiende eeuwse monument is ondertussen door herstelwerkzaamheden weer in volle glorie te aanschouwen in de stad. Roma gebruikt de de vernielingen nu op Twitter om Feyenoord te sarren. In de video wordt de in ere herstelde fontein getoond, waarna de tekst ‘Roma ha vinto’ in beeld komt. Vrij vertaald betekent dit ‘Roma heeft gewonnen’.

In de finale in Tirana scoorde Nicolò Zaniolo na een half uur het openingsdoelpunt na een slippertje van Gernot Trauner, die onder een voorzet naar de jonge Italiaan doordook. Vooral vlak na rust had Feyenoord een opleving met enkele grote kansen, maar de Rotterdammers wisten ondanks dat ze twee keer het aluminium raakten niet meer tot scoren te komen.