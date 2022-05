Mario Been noemt enige Feyenoorder met een voldoende in Tirana

Donderdag, 26 mei 2022 om 08:04 • Tom Rofekamp • Laatste update: 09:03

Mario Been denkt dat er meer in had gezeten voor Feyenoord in de verloren Conference League-finale. De analist zag het gros van de Rotterdammers onder zijn niveau spelen, tegen de 'met alle respect - geen hoogvlieger' AS Roma. Been zag Feyenoord met name de eerste helft onder zijn kunnen presteren, al haalde één verdediger van de runner-up volgens hem wél zijn niveau.

Een doelpunt van Nicolò Zaniolo na een slippertje van Gernot Trauner bezorgde Feyenoord slechts een zilveren plak. Been denkt dat er veel meer te halen viel. "Het is gewoon zonde", concludeert de oud-hoofdtrainer van de Rotterdammers. "Je verliest van een ploeg - en dat moeten we altijd zeggen, met alle respect - die geen hoogvlieger is, in de tweede helft alleen maar tijd rekt en nauwelijks wat gecreëerd heeft. Feyenoord heeft vooral de eerste helft met heel veel ontzag gespeeld en minder laten zien dan wat ze kunnen. Sommige spelers hebben totaal hun niveau niet gehaald, en dan sta je op het laatst met lege handen."

Been sprak Feyenoord-verdediger Marcos Senesi, die volgens hem de vinger precies op de zere plek legde. "Hij was realistisch in die zin dat ze met name in de eerste helft hun spel niet gespeeld hebben, wat ze toch met name in de Europese wedstrijden hebben laten zien. Dat is zonde, want in een finale moet je gewoon top zijn. Allemaal." Eén iemand ontsprong volgens Been echter wél de sportieve malaise. "Ik vond Lutsharel Geertruida wel zijn niveau halen. Op een gegeven moment ging hij in het centrum spelen (toen Marcus Pedersen inviel voor Trauner en naar de rechtsbackpositie verschoof, red.). Ik denk dat hij wel een voldoende heeft gehaald."

Toch putte Been - met het oog op de toekomst - ook voorin bij de Rotterdammers hoop uit met name het tweede bedrijf. "Luis Sinisterra was toen heel gevaarlijk. Daarbij zie je wel dat die jongen een hoger niveau zou moeten kunnen aantikken. Voor de rest is het gewoon veel te weinig geweest", wil Been nog wel kwijt als slotsom. Sinisterra was dit Conference League-seizoen goed voor zes goals en vier assists in twaalf duels. De Colombiaan eindigde als gedeelde derde op de topschutterslijst van het toernooi, achter Tammy Abraham (negen goals) en teamgenoot Cyriel Dessers (tien).