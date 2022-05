Perez verrast door zwakke schakel bij Feyenoord: ‘Hij is totaal niet overtuigd’

Cyriel Dessers beleefde woensdagavond een uiterst frustrerende finale van de Conference League. De topscorer van het toernooi - een titel die hij behaalde zonder woensdag te scoren - kwam er tegen AS Roma (1-0 verlies) niet aan te pas, zo concludeert de spits van Feyenoord zelf min of meer na afloop. Ook Kenneth Perez had veel meer van Dessers verwacht, zeker gezien het weergaloze seizoen dat de aanvaller doormaakte. "Ik vond hem helemaal niet overtuigd van de kansen van Feyenoord", aldus Perez na afloop bij ESPN.

Dessers tilde Feyenoord gedurende het seizoen in de Conference League meerdere keren over een dood punt en zou juist met blakend zelfvertrouwen aan de aftrap hebben moeten verschijnen, vindt Perez. "Je moet gewoon het vertrouwen hebben en denken: kom maar op! Dan bedoel ik het niet alleen in fysiek opzicht, maar ook qua aannames... Het was gewoon niet goed genoeg."

Cyriel Dessers in gevecht met zijn kwelgeest Chris Smalling.

Zelf verklaart Dessers waarom het zo lastig was in Tirana. "Ik stond vaak echt tegen de drie centrale verdedigers, die zijn zo sterk in de duels", analyseert Dessers voor de camera van Veronica. "We hebben net niet genoeg de ruimte daarachter kunnen gebruiken. Een paar keer lukte dat, en was het gelijk gevaarlijk. Maar het was sowieso een lastige wedstrijd. Ze waren goed voorbereid. Iedere keer als we diep wilden gaan haalde Chris Smalling de ruimte eruit. In de duels was hij heel sterk. Persoonlijk voor mij was het lastig."

Dessers vocht felle duels uit met de Italiaanse defensie. "Dat is dan misschien net het het verschil: zij zijn meedogenloos. Soms als de bal niet in de buurt is krijg je een tik op je hoofd", doelt Dessers op een tik van Gianluca Mancini. "Krabben, trekken, alles is geoorloofd. Dat hebben wij dan misschien net niet genoeg, al moet ik onze verdedigers een compliment geven. Zij hebben het op één momentje na bijna perfect gedaan, dus ik denk dat we onszelf weinig kunnen verwijten." Met dat ene 'momentje' bedoelt Dessers uiteraard de inschattingsfout van Gernot Trauner, die het beslissende doelpunt van Nicolò Zaniolo ten gevolg had.

Wim Kieft had net als Perez meer verwacht van Dessers, maar komt wel met een milder oordeel. "Nee, hij heeft niet kunnen brengen wat hij normaal doet, maar het is een 'momentenman', dat weet je nou eenmaal", aldus de analist bij Veronica. "Of hij nu in de wedstrijd zit of niet... dat momentje is vandaag dan niet gekomen, maar hij is ook niet goed gebruikt, met name in de eerste helft niet. Wat moet hij hier nou mee? Hij moet met zijn gezicht naar de goal spelen, dan is hij op z'n best."

Met die laatste conclusie blijkt Kieft volledig op één lijn te zitten met Arne Slot. "Waarom het ons niet is gelukt? In de eerste helft was dat omdat we heel matig speelden", aldus de coach van Feyenoord, die vervolgens zonder het te weten bij het punt van Kieft komt. "We speelden veel te veel door het midden, waardoor we Cyriel veel te veel in hang- en trekduels lieten komen. We hielden de bal veel te veel aan één kant, terwijl er wel heel veel ruimte lag op het veld. Dat hebben we geprobeerd duidelijk te maken in de rust, dat we met balverplaatsingen onze aanvallers wel degelijk in één tegen ééns konden krijgen. Dat hebben ze in de tweede helft veel beter gedaan."