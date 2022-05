Feyenoord verliest finale van AS Roma na dubbele tegenslag met aluminium

Woensdag, 25 mei 2022 om 22:55 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 23:14

Feyenoord is in de finale van de Conference League nipt ten onder gegaan tegen AS Roma. De ploeg van Arne Slot kwam in een dramatische eerste helft met 1-0 achter door Nicolò Zaniolo, die profiteerde van een inschattingsfout van Gernot Trauner. Feyenoord kon dat ondanks een sterk vervolg na rust niet meer rechtzetten, ook omdat Gernot Trauner en Tyrell Malacia hun zeer dreigende pogingen kort na rust op de paal zagen eindigen. Voor AS Roma is het de eerste Europese prijs in de clubgeschiedenis, voor José Mourinho zijn vijfde.

De voorbereiding op de finale was voor Feyenoord zorgeloos. Daarin keerde met Justin Bijlow juist een steunpilaar terug uit de ziekenboeg. De goalie nam voor het eerst sinds 10 maart weer plaats onder de lat en verwees Ofir Marciano logischerwijs naar de reservebank. Voor het overige had Slot geen reden om aan zijn vaste namen te tornen. Aan de zijde van AS Roma had Mourinho meer hoofdbrekens. De Portugees verraste door met Henrikh Mkhitaryan, Lorenzo Pellegrini en Nicolò Zaniolo drie aanvallende middenvelders op te stellen, in plaats van de gebruikelijke twee.

Lang hield dat niet stand, want Mkhitaryan, net terug van een hamstringblessure, moest zich al na zeventien minuten laten vervangen. Met het inbrengen van Sérgio Oliveira in plaats van de geblesseerde Armeen bracht Mourinho alsnog zijn tweede controleur. De wedstrijd ontvouwde zich precies volgens Romeins plan: eerst ving een lange periode van 20 tot 25 minuten van aftasten aan, waarin vrijwel niets gebeurde voor beide doelen. Het balbezit werd gelaten aan Feyenoord, dat zich daar geen raad mee wist. Gernot Trauner moest na 25 minuten aan de noodrem trekken bij de counterende Tammy Abraham, die zag hoe de verdediger van Feyenoord met geel werd bestraft.

AS Roma deelde zeven minuten later een uiterst gevoelige tik uit door vrijwel uit het niets op 1-0 te komen. Trauner taxeerde een hoge pass van Gianluca Mancini volledig verkeerd, ging onder de bal door en liet zijn tegenstander Zaniolo op de borst controleren. De offensieve middenvelder kon de bal niet heel dicht bij zich houden, maar was er net op tijd weer bij om Bijlow met een simpel tikje te verschalken: 1-0. Feyenoord speelde een frustrerend laatste kwartier van de eerste helft, waarin opstootjes de boventoon voerden en een fatsoenlijke schietkans er niet in zat.

Feyenoord zette die frustratie in de rust om in hernieuwde energie en creëerde meteen twee zeer dreigende situaties. De mee opgestoomde Trauner tikte van heel dichtbij een lage voorzet op de paal, waarna Guus Til in de nastoot een gevaarlijk schot gekeerd zag worden door Rui Patricio. De keeper van Roma had in de vijftigste minuut vervolgens hulp van de paal om een kiezelhard afstandsschot van Malacia uit zijn doel te tikken. Aan de overzijde leidde onoplettendheid van Marcos Senesi ertoe dat Abraham leek door te breken. Senesi kwam heel goed weg met een ruk aan de arm bij Abraham, die de spits de kans ontnam.

Het spel van Feyenoord oogde in de periode daarna vloeiend, maar twee fraaie combinaties eindigden op het laatste moment op een Romeins blok. Aan de overzijde werd Feyenoord op de been gehouden door Justin Bijlow, die goed reageerde op een van richting veranderd schot van Jordan Veretout. Vervolgens startten de Rotterdammers een kwartier voor tijd langzaam maar zeker een slotoffensief, waarin Roma behoorlijk onder druk kwam. Op de counter kreeg Pellegrini een goede schietkans, maar de bal kwam van acht meter vrijwel recht op Bijlow af. In de vijf minuten extra tijd kopte Dessers een bal door richting de ingevallen Bryan Linssen, die snel moest reageren en mis tastte.