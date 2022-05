Pierre van Hooijdonk en Wim Kieft bekritiseren niet alleen Trauner fel

Woensdag, 25 mei 2022 om 22:04 • Mart van Mourik • Laatste update: 22:32

Feyenoord kijkt halverwege de finale van de Conference League aan tegen een 1-0 achterstand. Even leek de kansen op succes toe te nemen voor de ploeg van trainer Arne Slot toen Henrikh Mkhitaryan in de vijftiende minuut naar de kant ging, maar Roma vond in de 32ste minuut de voorsprong dankzij Nicolò Zaniolo.

In de studio van ESPN is met name Pierre van Hooijdonk kritisch op Gernot Trauner. De centrumverdediger timede verkeerd na een lange bal van Gianluca Mancini, waardoor Zaniolo oog in oog met doelman Justin Bijlow kwam te staan. De aanvaller was koelbloedig in de afronding en bezorgde Roma de 1-0 voorsprong. Hoewel Feyenoord in de slotfase van de eerste helft nog aanzette, werd de gelijkmaker niet gevonden.

Van Hooijdonk zag weinig lichtpunten bij Feyenoord. "Je hebt ze (AS Roma, red.) toch te groot gemaakt. Dat is waar we het over gehad hebben. Dessers staat op een eiland tussen drie centrale verdedigers. Nelson komt alleen maar in de bal. Til heeft geen diepgaande actie gehad over Dessers heen. Dan kom je nooit in je kracht. Trauner laat het een paar momenten afweten, dat is cruciaal voor deze tussenstand. Bij die gele kaart vergeet hij door te dekken, dat kan. Maar die tegengoal. Dat kennen we niet van Trauner. Als je meest stabiele factor in de fout gaat, is dat klote."

Ook Wim Kieft is in de studio van Veronica kritisch op het spel van de centrumverdediger. "Dit is een fout van Trauner, die schat dat verkeerd in. De keeper moet wel komen, maar die jongen (Zaniolo, red.) is een goede voetballer en weet hem nog net in de stuit te raken. Trauner staat op een lijn en schat hem net even verkeerd in... Voetballend komt Feyenoord er eigenlijk niet aan te pas. Ze willen steeds de combinatie aangaan met Guus Til en Cyriel Dessers, maar als iets de kwaliteit níét is van Dessers, dan is dat het. En dan aan de rechterkant Reiss Nelson... áls er dan een keer ruimte is voor de één tegen één, dan móét je gaan."