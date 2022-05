Onana neemt afscheid van Ajax: ‘Weet niet of ik de beste ben geweest’

Woensdag, 25 mei 2022 om 21:46 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 21:48

André Onana heeft officieel afscheid genomen van Ajax. De doelman deed dat middels een post op Instagram. Hoewel het nog niet officieel naar buiten is gebracht, lijkt Onana zijn carrière voort te zetten bij Internazionale. De doelman kwam in 2015 binnen bij Ajax en vertrekt nu transfervrij. In totaal droeg hij zeven jaar het shirt van de Amsterdammers.

Onana richt zich in zijn dankwoord tot de Ajax-fans. "We hebben geleden en gehuild, maar we hebben ook gelachen en samen magische momenten gevierd", aldus de Kameroener. "Ik ben niet langer in staat om jullie te beroeren met mijn reddingen, maar mijn hart zal altijd bij jullie zijn. Er bestaat geen succes zonder falen. Er bestaat geen geluk zonder het overwinnen van verdriet. Speciale dank aan zij die mij altijd gesteund hebben, in goede en slechte tijden."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

De doelman noemt het 'een prachtige reis van zeven jaar'. Onana kwam over van Barcelona en knokte zich via Jong Ajax richting de A-selectie. "Die reis komt nu ten einde. Ik arriveerde met de illusie van een kind, met het verlangen om alles te geven voor deze historische club. Nu vertrek ik als een man met het goede gevoel dat ik alles heb gegeven voor dit shirt: van de eerste tot de laatste dag. Nu is het tijd om een nieuwe weg in te slaan. Ik weet niet of ik de beste ben geweest, maar ik weet wel dat ik altijd mijn best heb gedaan."

Onana koos eerder dit jaar voor een vijfjarig contract bij Inter, dat de doelman transfervrij overneemt van Ajax. De sluitpost verloor zijn basisplaats bij Ajax aan het einde van het seizoen, daar Erik ten Hag voor Maarten Stekelenburg koos. Onana zat in de laatste paar wedstrijden van Ajax in de Eredivisie niet eens bij de wedstrijdselectie. Bij zijn nieuwe werkgever leek hij lange tijd de nieuwe nummer één onder de lat te worden, totdat vorige week berichten naar buiten kwamen dat Inter het contract van Samir Handanovic wil verlengen.