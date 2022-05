Mourinho moet strijdplan wijzigen na plotseling uitvallen Mkhitaryan

Woensdag, 25 mei 2022 om 21:22 • Mart van Mourik • Laatste update: 21:44

Henrikh Mkhitaryan is vroegtijdig naar de kant gehaald in de finale van de Conference League. In de vijftiende speelminuut ging de middenvelder van AS Roma plotseling rond de middencirkel naar het gras bij een 0-0 tussenstand in het duel met Feyenoord. Al snel bleek dat hij niet verder kon en zich direct moest laten vervangen. Sérgio Oliveira kwam in het veld voor de Armeen.

Het uitvallen van Mkhitaryan is een meevaller voor Feyenoord, daar er met hem een spelmaker vertrekt. Oliveira speelt normaal gesproken vanuit een controlerende rol, waardoor het strijdplan van trainer José Mourinho mogelijk omgegooid moet worden. Vanwege hamstringklachten was Mkhitaryan voorafgaand aan de wedstrijd al een twijfelgeval, maar Mourinho koos ervoor om hem tóch op te stellen.