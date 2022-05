Slot wijst zijn twee basisspelers aan met ‘cruciale rol’ in finale tegen AS Roma

Woensdag, 25 mei 2022 om 20:46 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 20:51

Arne Slot is 'enigszins verrast' over het meespelen van Henrikh Mkhitaryan bij AS Roma, zo vertelt de trainer van Feyenoord vlak voorafgaand aan de finale van de Conference League bij ESPN. "Enigszins verrassend, want die heeft nog niet veel meegetraind, volgens mij zelfs nog maar één keer zelfs", legt Slot uit.

Mkhitaryan keert terug van een hamstringblessure, die hem vijf wedstrijden aan de kant hield. Ook de positie waarop de ervaren Armeen (controlerende middenvelder) staat had Slot niet helemaal zien aankomen. "Dat is wel een aanvallende aanpassing, omdat José Mourinho normaal met twee controleurs speelt", zegt Slot, die nu dus maar één controleur op het wedstrijdformulier ziet, namelijk Bryan Cristante. "Zij zijn goed in standaardsituaties en in de counter. Ik denk en verwacht dat ze snel de bal achter onze laatste lijn, of anders in onze hoeken willen spelen."

Slot legt een sleutelrol in handen zijn twee backs, Lutsharel Geertruida en Tyrell Malacia. "De moeilijkheidsgraad tegen een tegenstander als AS Roma, met vijf verdedigers, is of je zelf je eigen wingbacks doorschuift", legt de coach uit. "Dan geef je ruimtes weg, maar je kunt daar ook verstandiger mee omgaan. De timing en keuzes van onze backs zijn cruciaal, als zij de bal hebben."

Over 'de wedstrijd van het jaar' wil Slot niet spreken. "Dat hoor ik eigenlijk al vanaf de kwartfinales dit seizoen, maar het is natuurlijk een bijzondere wedstrijd, dat merk je ook als je het stadion binnenkomt: dan heb je echt die twee kampen, dat is een echte finalesfeer." Slot wil zich niet laten beïnvloeden door de belangen. "Laten we ons focussen op wat er op het veld gebeurt, ik hoop ook dat de spelers dat zullen doen. En ik moet het enige doen wat ik nog kan doen straks, namelijk herkennen hoe zij spelen en bedenken of wij daar iets tegenover kunnen zetten."

Het is momenteel 26 graden Celcius in Tirana, nadat de middagtemperatuur piekte op 33 graden. "De temperatuur is behoorlijk gedaald ten aanzien van vanmiddag", aldus Slot. "We merkten gisteren al dat het geen excuus was. Het was vanmiddag niet prettig om buiten te zijn. Nu is het gewoon lekker, mooi voetbalweer." Over de voorbereiding op de wedstrijd zegt Slot: "De spelers hebben een mobiele telefoon, waarbij je wel aangeeft dat hij vlak voor de wedstrijd niet of nauwelijks gebruikt mag worden. Als de bespreking geweest is moet je vertrouwen hebben in de jongens en zelf scherp blijven."