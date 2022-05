Scheurtjes in tribune van GelreDome: finale Vitesse - AZ op losse schroeven

Woensdag, 25 mei 2022 om 20:20 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 20:26

In de Zuid-Tribune van GelreDome zijn scheurtjes in het beton aangetroffen, zo meldt stadioneigenaar Nedstede woensdagavond in een brief aan burgemeester en wethouders van de gemeente Arnhem. Die vernietigende mededeling komt op een uiterst ongelegen moment, aan de vooravond van de eerste finalewedstrijd in de play-offs tussen Vitesse en AZ van donderdagavond.

Vitesse meldde woensdagmiddag juist dat de Zuid-Tribune, die nu dus onveilig verklaard is, volledig uitverkocht is voor de cruciale wedstrijd tegen AZ, waarin in een tweeluik een ticket voor de tweede voorronde van de Conference League wordt vergeven. De gemeente Arnhem moet nu beslissen of de Zuid-Tribune inderdaad gesloten blijft, maar lijkt weinig andere keus te hebben. In totaal zijn 6.500 kaartjes verkocht voor de getroffen tribune, voor de bezitters van die tickets is dus hoogst onzeker of ze bij de wedstrijd kunnen zijn.

Nedstede, eigenaar van GelreDome, kreeg dinsdag een brief van de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA), waarin de eigenaar op last van dwangsommen wordt opgedragen aan de veiligheid van het onderkomen van Vitesse te werken. Naar aanleiding van het instorten van een tribune in De Gofftert tijdens NEC - Vitesse eerder dit seizoen werden alle stadions in Nederland onderworpen aan extra inspectie. Visueel is vastgesteld dat er scheurtjes in het beton zitten in de Zuid-Tribune. Ook zijn er twijfels of de dakconstructie sterk genoeg is om het gewicht van eventuele sneeuw te dragen, weliswaar een minder urgent probleem in deze tijd van het jaar.

De ODRA stelt overigens dat er geen direct probleem is met GelreDome: de geplande wedstrijden en concerten (zoals op 9 juni het uitverkochte optreden van Elton John) kunnen volgens de Omgevingsdienst gewoon doorgaan. "Er is geen onmiddellijk gevaar", verzekert een woordvoerder. "Maar deze problemen moeten op termijn wel opgelost worden. Als er zodanige breuken of scheuren waren gevonden dat het stadion niet veilig zou zijn, hadden we GelreDome meteen dicht gezet." Stadioneigenaar Nedstede wil nu dus dat die maatregel alsnog wordt genomen.