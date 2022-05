Mikel Arteta overtuigt centrumspits: deal plotseling in afrondende fase

Woensdag, 25 mei 2022 om 19:23 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 20:06

Eddie Nketiah gaat zijn aflopende contract bij Arsenal alsnog verlengen, zo melden The Athletic en Sky Sports woensdagavond. De 22-jarige centrumspits, die in de laatste fase van het seizoen de onbetwiste nummer één werd in de punt van de aanval, is door Mikel Arteta op het allerlaatste moment overtuigd om te blijven. Nketiah leek juist op de weg naar de uitgang en kon transfervrij tekenen bij Crystal Palace en Borussia Mönchengladbach.

Nketiah gaf maandenlang juist signalen af zijn aflopende contract niet te zullen verlengen. De in Londen geboren spits, die in 2017 debuteerde vanuit de jeugdopleiding, voelde de afgelopen jaren eigenlijk te weinig vertrouwen binnen de club om door te gaan in het Emirates Stadium. De slotfase van het seizoen lijkt Nketiah echter te hebben overtuigd dat Arteta wel degelijk toekomst in hem ziet. De centrumaanvaller knokte zich medio april in de basis en hield zijn plek tot aan het eind van het seizoen (in totaal waren dat acht duels) vast.

In die acht basisoptredens voldeed Nketiah met vijf doelpunten (waarvan twee tegen Chelsea en twee tegen Leeds United) meer dan aan de verwachtingen. Arsenal begon het seizoen overigens met Pierre-Emerick Aubameyang als spits, maar nadat de Frans-Gabonees in conflict raakte met Arteta werd Alexandre Lacazette de vaste keus voor de Spaanse manager. Lacazette verloor die plek medio april dus aan zijn concurrent en gaat Arsenal - in tegenstelling tot Nketiah - na vijf seizoenen transfervrij verlaten.

Met het verlengen van het contract van Nketiah lost Arsenal een deel van zijn hoofdbrekens op. Aanvankelijk leek het erop dat the Gunners in één transferzomer twee volwaardige nummer negens zouden moeten aantrekken, maar de situatie is nu dus minder nijpend. Arsenal is in elk geval in volle onderhandeling met Manchester City over Gabriel Jesus en wordt in de wandelgangen ook gelinkt aan namen als Tammy Abraham (AS Roma), Lautaro Martínez (Internazionale) en Darwin Núñez.