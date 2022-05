Kompany vertrekt na drie jaar zonder prijs voor terugkeer in Engeland

Woensdag, 25 mei 2022 om 18:54 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 19:07

Anderlecht en Vincent Kompany gaan per direct uit elkaar, zo laat de Belgische club woensdagmiddag weten via de officiële kanalen. De oefenmeester keerde in 2019 terug bij de club waar hij de jeugdopleiding doorliep en zijn debuut maakte in het betaalde voetbal. Volgens Anderlecht is het afscheid met 'wederzijds respect en dankbaarheid' gebeurd. Kompany keert zeer waarschijnlijk terug in Engeland. Fabrizio Romano weet dat hij topkandidaat is om aan de slag te gaan bij het gedegradeerde Burnley.

Kompany keerde in de zomer van 2019 terug bij Anderlecht en werd bij aanvang van het seizoen 2020/21 aangesteld als nieuwe hoofdtrainer. Paars-Wit eindigde dat seizoen als nummer drie in de reguliere competitie achter Club Brugge en Royal Antwerp. Afgelopen seizoen werd opnieuw de derde plek bezet. "De club en de coach hebben samen het afgelopen seizoen geanalyseerd en de toekomstplannen besproken. Daarbij is gezamenlijk beslist om de wegen te laten scheiden. Dit gebeurt met veel wederzijds respect en dankbaarheid voor wat er samen bereikt werd", laat Anderlecht weten in een reactie.

“Vandaag (woensdag, red.) overheerst maar één gevoel: ik ben blij dat ik dit nieuwe hoofdstuk heb kunnen starten bij de club van mijn hart", vertelt Kompany bij zijn afscheid. "Ik ben nu speler en coach van Anderlecht geweest, maar ik blijf vooral een trouwe supporter van deze club.” Ook voorzitter Wouter Vandenhaute kijkt met een goed gevoel terug op de afgelopen jaren. "De club en de coach mogen trots zijn op de samenwerking. Ik heb alle vertrouwen in de toekomst van ons beiden. Kompany zal ook zonder Anderlecht slagen, en Anderlecht zal ook zonder Kompany slagen.”

"De club wil Kompany oprecht al het beste wensen in zijn verdere carrière als coach. Hij was, is en blijft een icoon van de club en zal altijd een thuis vinden bij Anderlecht." De kans is groot dat Kompany opnieuw in Engeland aan de slag gaat. De voormalig speler van Manchester City staat volgens Romano hoog op de lijst bij Burnley, dat afgelopen weekend degradeerde uit de Premier League. Felice Mazzù moet de nieuwe eindverantwoordelijke worden bij Anderlecht. Mazzù was sinds mei 2020 in dienst bij Union Sint-Gillis, de club die verrassend bovenaan eindigde in de reguliere competitie in België.