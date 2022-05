Feyenoord slaat terug: ‘AZ was ons al lang en breed voorbij!’

Woensdag, 25 mei 2022 om 18:13 • Laatste update: 18:18

Feyenoord speelt woensdagavond de eerste Europese finale in twintig jaar tijd. In Tirana is AS Roma de tegenstander in de finale van de Conference League. Verslaggever Kalum van Oudheusden is namens Voetbalzone afgereisd naar Albanië en trok de straat op om de stemming te peilen onder de Feyenoord-supporters. Ze laten zich onder meer uit over het naderende vertrek van een aantal basiskrachten en de kansen voor komend seizoen. Alle reacties zijn te zien in de onderstaande aflevering van Meepraten. Meer zien? Abonneer dan op het YouTube-kanaal van Voetbalzone voor nog meer leuke content!