UEFA erkent fout: ‘Feyenoord kan mee in de Champions League’

Woensdag, 25 mei 2022 om 17:33 • Tim Cozijnsen • Laatste update: 17:56

Aleksandr Ceferin begrijpt de kritiek op het kleine stadion in Tirana als decor voor de finale van de Conference League tussen Feyenoord en AS Roma. De finale wordt woensdagavond gespeeld in de Arena Kombëtare, die plaats biedt aan circa twintigduizend mensen. De voorzitter van de UEFA is overrompeld door de belangstelling voor het derde Europese clubtoernooi. “We hadden niet verwacht dat er zoveel interesse was in de Conference League”, aldus Ceferin.

Zowel Feyenoord als AS Roma heeft vierduizend kaarten toegewezen gekregen en was daar niet over te spreken. Ceferin geeft in gesprek met persbureau AP toe dat hij bij de keuze voor het stadion niet goed heeft ingeschat hoe erg het toernooi zou gaan leven bij de fans. “Toen we in 2020 de locatie voor de finale gingen bepalen, hadden we niet zoveel interesse verwacht in de Conference League. Het was een nieuwe competitie, daarom kozen we om te starten met kleinere stadions.”

Feyenoord gaf ruim twee weken geleden aan niet blij te zijn met de keuze voor het stadion. “Een mooi affiche als AS Roma – Feyenoord, de allereerste finale van de Conference League, had in onze ogen een groter podium verdiend met tienduizenden toeschouwers van beide clubs”, schreef de club. Ceferin is blij met het enthousiasme dat heerst over de Conference League. “Als je ziet hoe er naar de finale wordt toegeleefd is dat fantastisch om te zien", aldus de voorzitter van de Europese voetbalbond.

"Ik ben blij om te zien hoe de supporters reageren op dit nieuwe toernooi. Als deze trend doorzet, moeten we misschien nadenken over grotere stadions voor de finales”, blikt Ceferin alvast vooruit naar volgende edities van het Europese clubtoernooi. De Sloveen laat zich in het interview bovendien uit over de toernooiopzet. “We wilden meer wedstrijden voor meer clubs, waarbij meer landen de groepsfase zouden halen. Veel clubs hebben dit seizoen hun Europese debuut gemaakt en in de achtste finales stonden teams uit twaalf landen”, aldus Ceferin.

De 54-jarige bestuurder snoert tot slot alle critici de mond. Sinds de oprichting van de Conference League heerst er verdeeldheid over het toernooi. “Veel zogenaamde experts probeerden ons ervan te overtuigen dat deze competitie nooit zo belangrijk en aantrekkelijk zou worden als de Champions League en Europa League. Nu, in de finale, zie je dat er twee teams staan die op basis van kwaliteit makkelijk meekunnen in de Champions League”, zo deelt hij tot slot een compliment uit aan Feyenoord als Roma.