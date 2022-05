Twijfels over einde carrière Zlatan Ibrahimovic rijzen door nieuwe knieoperatie

Woensdag, 25 mei 2022 om 16:17 • Shane Jebbink • Laatste update: 16:35

Zlatan Ibrahimovic zit door een operatie aan zijn linkerknie minimaal zeven tot acht maanden in de lappenmand, zo meldt AC Milan via de officiële clubkanalen. De spits was eerder dit seizoen al uitgeschakeld wegens problemen aan zijn knie, maar leek de afgelopen weken met enkele speelminuten in de slotfase van de competitie zijn comeback te hebben gemaakt. De desbetreffende ingreep stond echter al langer op de planning en heeft nu het einde van het seizoen is bereikt plaatsgevonden.

De operatie die woensdag plaatsvond moet ervoor zorgen dat de instabiliteit van de knie van Ibrahimovic wordt opgelost. Dit is getracht door een reconstructie van de voorste kruisband uit te voeren. AC Milan maakt bekend dat Ibrahimovic woensdag geopereerd is aan zijn linkerknie door specialist Bertrand Sonnery-Cottet in het ziekenhuis van Lyon. Door de operatie komt de veertigjarige spits dat kalenderjaar zo goed als zeker niet meer in actie. Ibrahimovic beschikt bij Milan over een aflopend contract, waardoor het nog maar de vraag is of hij komend jaar zijn loopbaan op zijn 41ste nog zal voortzetten.

Eerder deze week liet Ibrahimovic nog stof opwaaien in Milaan door op de kampioensviering van AC Milan de draak te steken met Hakan Calhanoglu, die i Rossoneri voor het seizoen inruilde voor eeuwige rivaal Internazionale. Dit seizoen was het echter ironisch genoeg AC Milan dat Inter aftroefde in de strijd om de Italiaanse landstitel, wat Ibrahimovic ertoe aanspoorde om zout in de wonden van de middenvelder te strooien. “Stuur een bericht naar Hakan! Ik hoor het niet! Stuur een bericht naar Hakan”, riep de Zweed door de microfoon.

Ook de speech van de de markante spits in de kleedkamer na de kampioenswedstrijd tegen Sassuolo van zondag (0-3 winst) werd breed uitgemeten in de media. “Vanaf de eerste dag dat ik hier kwam, en na mij nog anderen, geloofden weinig mensen in ons”, greep Ibrahimovic de aandacht. “Maar toen we begrepen dat we offers moesten brengen, moesten lijden, geloof moesten hebben en hard moesten werken, werden we een team. En als je een team bent kan je de dingen bereiken die wij nu hebben bereikt.”

Volgens Ibrahimovic is het geen gemakkelijke strijd geweest. Milan eindigde uiteindelijk met een voorsprong van twee punten op Inter als nummer één in de Serie A. "Maar we zijn een echt team geweest dit seizoen. Aan het begin van het seizoen geloofde niemand in ons, maar door het besef van die principes zijn we sterker geworden. Ik ben heel erg trots op jullie. Doe me nu een plezier en vier het als kampioenen, want niet alleen Milaan is van AC Milan, maar heel Italië is nu van AC Milan", waarna hij hard een tafel omver smeet.