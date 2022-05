Aad de Mos adviseert Feyenoord roer volledig om te gooien in finale

Woensdag, 25 mei 2022 om 16:05 • Tim Cozijnsen • Laatste update: 16:06

Volgens Aad de Mos moet Feyenoord in de finale van de Conference League tegen AS Roma afwijken van zijn gebruikelijke speelwijze. Onder trainer Arne Slot spelen de Rotterdammers dit seizoen aanvallend voetbal, maar tegenover Voetbal International geeft De Mos aan dat die speelwijze Feyenoord zomaar fataal kan worden tegen de Romeinen. “Je speelt tegen Italianen, dat is levensgevaarlijk”, zo waarschuwt De Mos. Hans van Breukelen en Bert van Marwijk zijn een andere mening toebedeeld.

Feyenoord wordt dit seizoen vaak geprezen om zijn aanvallende intenties. Niet geheel onterecht, daar de Rotterdammers woensdagavond voor het eerst in twintig jaar weer in een Europese finale staan. Feyenoord speelde drie keer eerdere een Europese finale en wist ze allemaal in winst om te zetten. De Mos adviseert Slot en zijn manschappen om tegen AS Roma af te wijken van het gebruikelijke strijdplan. “Je speelt tegen Italianen, dat is levensgevaarlijk. Ze geven je de bal en laten je vervolgens in de val lopen. Ze zijn meesters in het kapotmaken van het spel en kunnen je irriteren.”

De voormalig trainer van onder meer PSV trekt de vergelijking met eerdere confrontaties tussen Nederlandse ploegen en AS Roma. “Nog niet zo lang geleden schakelden ze Ajax uit en ook Vitesse werd verslagen, terwijl ze allebei beter waren dan Roma. Roma geeft tegenstanders het gevoel dat ze beter zijn, dat is heel gevaarlijk.” Ajax verloor vorig seizoen in de Europa League van de Romeinen, door na een 1-1 gelijkspel in Rome thuis met 1-2 te verliezen. Vitesse werd dit seizoen uitgeschakeld door de ploeg van trainer José Mourinho, door na een thuisnederlaag uit in Rome niet verder te komen dan een gelijkspel (1-1).

Van Breukelen is het absoluut niet eens met de mening van De Mos en stelt dat Feyenoord dicht bij zichzelf moet blijven. “Feyenoord moet vooral van de eigen krachten uitgaan. Dat deden ze uit bij Olympique Marseille ook, alleen waren toen de accenten wat anders. Slot is analytisch buitengewoon sterk en hij zal ongetwijfeld een idee hebben hoe je Roma pijn kan doen", zo spreekt de oud-doelman van het Nederlands elftal zijn vertrouwen uit in de kwaliteiten van de trainer van Feyenoord. Ook van Marwijk zou niet te veel wijzigen. “Als Feyenoord op dezelfde manier gaat spelen als ze altijd doen, dan is Roma daar misschien niet op voorbereid. Zij zullen denken: Dat doen ze toch niet. Maar ik denk dat Slot het wel doet."