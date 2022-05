Botteghin raakt geïmponeerd: ‘Als je ziet hoe hij speelt, echt ongelooflijk’

Woensdag, 25 mei 2022 om 15:53 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 15:55

Niet iedereen in Italië hoopt woensdagavond dat AS Roma er met de Conference League vandoor gaat. In de buurt van Ascoli, de plek waar Eric Botteghin momenteel zijn brood verdient, wordt hartstochtig gejuicht voor Feyenoord. De voormalig verdediger van de Rotterdammers kijkt uit naar de eindstrijd in Tirana en hoopt op net zo'n feest als tijdens het kampioenschap in 2017. Botteghin heeft een duidelijk oogappeltje in de huidige selectie van Feyenoord.

"Als je ziet wat ze tot nu toe in de Conference League hebben gepresteerd, dat is echt knap", vertelt de verdediger in gesprek met De Telegraaf. "Ook in uitwedstrijden zijn ze altijd heel sterk geweest. Dat is het mooie om te zien aan dit Feyenoord. Dat ze die flow hebben gekregen, dat het goed loopt en dat ze kunnen afdwingen dat het meezit, met goals in de laatste minuten ook. Dat geeft iets speciaals en geeft ook de hoop dat ze de finale winnen. Dat herken ik van het kampioensjaar. Als je in die flow komt, krijg je het vertrouwen, dat positieve gevoel en met de achterban van Feyenoord krijg je daarbij superenergie. Dan kun je ook dit soort wedstrijden winnen."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Botteghin weet hoe het is om prijzen te winnen met Feyenoord. De Braziliaan maakte onderdeel uit van de selectie die in 2017 landskampioen werd in Nederland. Ook won hij met de Rotterdammers twee keer de TOTO KNVB Beker en schreef hij de Johan Cruijff Schaal twee keer op zijn naam. De mandekker wordt de voorbij weken veelvuldig aan zijn jasje getrokken door Italianen. "Ze vragen allemaal hoe het team is en hoe sterk ze zijn dit seizoen", gaat Botteghin verder. "Al de jonge jongens zijn echt doorgegroeid en als je ziet hoe Luis Sinisterra speelt, dat is echt ongelooflijk. Vooral in Europese wedstrijden waren ze echt on fire dit seizoen.”

Een voorspelling durft Botteghin zich niet aan te wagen. "Het is moeilijk om te zeggen wat het wordt, een finale is meestal een lelijke wedstrijd. Ik hoop natuurlijk dat Feyenoord wint, met 1-0 of 2-0. Geen goals tegen. Want als je achter komt tegen Roma, wordt het heel moeilijk, denk ik. Het sterkste van dit Roma is dat ze gebruik kunnen maken van de ervaring van Mourinho. Hij weet hoe je dit soort wedstrijden moet spelen om ze te winnen. En ze hebben natuurlijk aardige spelers, hè. Vooral de spits, Tammy Abraham. En het is leuk dat Rick Karsdorp daar speelt."