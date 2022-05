Feyenoord-fan Hugo de Jonge reageert vol verbazing op minachtende tweet RTL

Woensdag, 25 mei 2022 om 15:25 • Laatste update: 15:58

Feyenoord neemt het woensdagavond om 21.00 uur in de finale van de Conference League op tegen AS Roma. In het Albanese Tirana hopen de Rotterdammers hun uitstekende Europese campagne dit jaar te bekronen. RTL Nieuws schrijft in een tweet dat er voor Feyenoord ‘een prijsje lonkt’, hetgeen voor verbazing zorgde bij Hugo de Jonge, Minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening én Feyenoord-fan.

“Wát? ‘Prijsje’?”, zo luidde de verbaasde reactie van De Jonge onder de tweet van RTL Nieuws. De minister heeft nooit onder stoelen of banken gestoken supporter van Feyenoord te zijn en kon de toon van de tweet van het nieuwsprogramma maar moeilijk geloven. Na honderden reacties besloot RTL Nieuws met uitleg te komen. “Veel mensen vallen over het woord 'prijsje' in bovenstaande tweet. Daarmee verwijzen we slechts naar de relatief lage opbrengsten van het toernooi. Natuurlijk willen we niets afdoen aan de sportieve en emotionele waarde van deze PRIJS.”

Wát? ‘Prijsje’? — Hugo de Jonge (@hugodejonge) May 25, 2022

Door het bereiken van de Conference League-finale mag Feyenoord al bijna dertien miljoen euro aan prijzengeld bijschrijven. Bij winst op AS Roma wordt daar nog eens twee miljoen extra bij opgeteld. Het Europese seizoen begon voor Feyenoord al in juli met voorrondewedstrijden tegen FC Drita (Kosovo), FC Luzern (Zwitserland) en IF Elfsborg (Zweden), wat goed was voor een bedrag van 2,94 miljoen euro. Vervolgens won de ploeg van trainer Arne Slot vier van de zes groepswedstrijden, waarmee een bedrag van twee miljoen euro werd opgestreken. De twee gelijke spelen in de poulefase brachten ruim drie ton in het laatje. Het bereiken van de volgende ronde leverde Feyenoord een slordige miljoen euro op (650.000 als groepshoofd en 300.000 voor het bereiken van de volgende ronde).

Inmiddels is Feyenoord vier rondes verder en is het totaalbedrag opgeschroefd met 6,6 miljoen euro naar 12,82 miljoen euro. Het bereiken van de laatste zestien leverde 600.000 euro op, voor het bereiken van de kwartfinale werd een miljoen uitgekeerd en de halve finale was goed voor twee miljoen euro. Voor het bereiken van de finale kunnen de Rotterdammers drie miljoen euro van de UEFA tegemoet zien. Het winnen van het derde Europese clubtoernooi levert nog eens twee miljoen euro extra op. Als Feyenoord in Tirana weet af te rekenen met het AS Roma van José Mourinho zou het totaal daarmee op 14,82 miljoen euro kunnen uitkomen. De circa 13 miljoen euro staat in schril contrast met de verdiensten van Ajax dit seizoen in de Champions League. De Amsterdammers wonnen al hun groepswedstrijden en sneuvelden in de achtste finales, wat goed was voor een totaalbedrag van ruim zeventig miljoen euro, inclusief zes miljoen aan recettes.