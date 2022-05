Basiskracht laat Vitesse in cruciale fase in de steek voor bruiloft

Vitesse kan in de finale van de play-offs om een Europees ticket tegen AZ geen gebruik maken van Eli Dasa. De rechtsback is afgereisd naar Israël voor zijn eigen bruiloft. De Israëliër had zijn bruiloft voorafgaand aan het seizoen al gepland zonder daarbij rekening te hebben gehouden met een mogelijke deelname aan de play-offs. Dasa is niet bereid zijn bruiloft te verzetten, tot ongenoegen van trainer Thomas Letsch. “Het is natuurlijk allesbehalve ideaal dat hij er niet bij is.”

Dasa maakte dit seizoen in 46 officiële wedstrijden zijn opwachting voor de Arnhemmers, en was daarin goed voor 13 assists en 1 doelpunt. De rechtervleugelverdediger is daarmee een belangrijke kracht in de ploeg van trainer Letsch. De Duitser is dan ook allerminst gelukkig met de situatie, al wil hij er niet te lang bij stil blijven staan. “De situatie is nu eenmaal zo. Als je naar de speelkalender van de afgelopen seizoenen kijkt, dan is het niet zo eenvoudig om een datum te prikken, maar het is natuurlijk allesbehalve ideaal dat hij er niet bij is in de laatste twee wedstrijden. Het is niet zo dat wij hebben gezegd: ’Super, ga daar heen'.”

Wanneer Letsch wordt gevraagd naar zijn mening over de situatie, laat hij niet veel los. “Natuurlijk heb ik er persoonlijk zo mijn mening over, maar dat is op dit moment niet zo interessant. Maar uiteindelijk moet ik ermee omgaan zoals met een geblesseerde speler. Ik concentreer me op de spelers die er wel zijn. Nu gaat Romaric Yapi op zijn positie spelen. Hij heeft het goed gedaan bij zijn invalbeurt tegen FC Utrecht.” Dasa beschikt over een aflopend contract in Arnhem en heeft kenbaar gemaakt deze niet te gaan verlengen. Zodoende heeft de Israëliër zijn laatste wedstrijd voor Vitesse gespeeld.

Overigens is Dasa niet de enige speler van Vitesse die in de play-offs om bijzondere redenen niet beschikbaar is. Dominik Oroz, dit seizoen goed voor 35 officiële wedstrijden, verblijft nog altijd in Oostenrijk om een deel van zijn dienstplicht uit te zitten. Letsch is een stuk duidelijker wanneer de situatie van Oroz ter sprake komt. “Het geval-Oroz is absoluut ergerlijk. De fout ligt niet bij Vitesse. We hebben niets nagelaten, maar de speler heeft dat gedaan. Dat is allesbehalve goed en niet acceptabel. In dit soort wedstrijden zou je een speler als Oroz goed kunnen gebruiken met zijn kopkracht, maar het is nu eenmaal zo.”

Vitesse heeft naast Dasa en Oroz verder ook niet de beschikking over onder meer de geblesseerden Jacob Rasmussen, Yann Gboho en Maximilian Wittek, en over de geschorste Nikolai Baden Frederiksen. De Deen ontving in de halve finale van de play-offs tegen FC Utrecht tweemaal een gele kaart en is daardoor geschorst voor het eerste duel tegen AZ. Markus Schubert en Adrian Grbic ontbraken woensdag op de training door ziekte. Enzo Cornelisse heeft de training weer hervat en kan tegen AZ plaatsnemen op de bank. Vitesse ontvangt donderdag AZ in eigen huis. Zondag volgt de return, die zal worden afgewerkt in Alkmaar.