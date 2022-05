Driessen: ‘Bewijzen dat de Hollandse school tot een Europese beker kan leiden’

Valentijn Driessen hoopt dat Feyenoord de Conference League wint, zo schrijft hij in zijn column in De Telegraaf. Woensdagavond staat de eindstrijd tegen AS Roma op het programma voor de Rotterdammers, waar ze hun uitstekende Europese campagne dit jaar kunnen bekronen. Driessen ziet Feyenoord graag winnen van AS Roma, niet in de laatste plaats om het ongelijk van José Mourinho te bewijzen. Tevens vindt hij dat Feyenoord revanche moet nemen namens Ajax voor de Europa League-finale tegen het Manchester United van Mourinho (2-0 verlies).

Niet alleen Ajax werd in een Europese eindstrijd afgetroefd door Mourinho. Ook met FC Porto (2004, 3-0 tegen AS Monaco) en Internazionale (2010, 2-0 tegen Bayern München) sloot de Portugees Europese finales winnend af. Driessen begrijpt dan ook de vrees die in het Rotterdamse kamp leeft voor Mourinho. “Het huidige AS Roma heeft hij geboetseerd als een kopie van zijn andere winnende finaleploegen. Daarbij schakelden de Romeinen vorig seizoen Ajax uit in de kwartfinale van de Europa League en overleefden ze Vitesse dit jaar in de Conference League”, vergelijkt de chef voetbal van .

Driessen ziet ook een parallel tussen het Ajax van 2017 en Feyenoord. “De finale AS Roma-Feyenoord is wederom een clash tussen voetbalstijlen à la Ajax - Manchester United. De manier waarop Ajax toen voor de dag kwam onder Peter Bosz lijkt in bijna alles op het Feyenoord van Arne Slot nu. Twee avontuurlijke teams, die vanuit balbezit willen domineren, aanvallen en het verschil proberen te maken met aantrekkelijk voetbal.” Wel ziet de columnist een verschil in ervaring. “Alleen was het Ajax van vijf jaar geleden gemiddeld jonger. De Feyenoorders beheersen de principes van de Hollandse School beter dan de Ajacieden in 2017. Mede vanwege de extra routine en ervaring, terwijl Slot zich minder compromisloos opstelt dan Bosz.”

Feyenoord verdient volgens Driessen een pluim, ongeacht het resultaat in de finale. “Lukt het Feyenoord niet, dan verdienen Slot en zijn spelers toch alle complimenten voor de transformatie die dit seizoen in De Kuip heeft plaatsgevonden. Zeker met vier talenten uit eigen opleiding – Kökcu, Bijlow, Malacia, Geertruida – in de basiself. Een hoofdprijs als slagroom op de taart van een seizoen met veel hoogtepunten en leuk en aantrekkelijk voetbal ontbreekt dan; de revitalisatie zal altijd in herinnering blijven bij het Legioen.”

Wel blijft Driessen hopen op een Rotterdamse overwinning in Tirana. “Wat zou het mooi zijn als Slots Feyenoord Mourinho en onder anderen Oranje-bondscoach Louis van Gaal - die de Hollandse School ook als dood en begraven beschouwt - eens flink fileren en bewijzen dat de Nederlandse voetbalidentiteit nog springlevend is en kan leiden tot een Europese beker. Hoewel de Conference League niet het grootste Europese toernooi is, hunkeren pure voetballiefhebbers naar zo’n signaal.”