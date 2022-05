Nieuwe kledingsponsor Antwerp verbreekt overeenkomst vanwege Overmars-rel

Woensdag, 25 mei 2022 om 13:51 • Tim Cozijnsen • Laatste update: 14:52

Nike wordt toch niet de nieuwe kledingsponsor van Royal Antwerp. De kledingsponsor zou het merk JAKO opvolgen bij de Belgische club, maar heeft nu toch besloten af te zien van een toekomstige samenwerking, zo meldt de Gazet van Antwerpen woensdag. De rel rondom Overmars, die wegens grensoverschrijdend gedrag bij zijn vorige werkgever Ajax in een slecht daglicht is komen te staan, gooit roet in het eten. De Great Old zouden daarop in onderling overleg beslist hebben om de deal niet te laten doorgaan.

Eind oktober werd bekend dat Antwerp na dit seizoen de samenwerking wilde stoppen met kledingsponsor JAKO. De Belgen zouden vanaf komend seizoen verdergaan met het merk Nike, dat drie seizoenen lang de kledingsponsor van Antwerp moest worden. Nu is echter bekend geworden dat Nike toch afziet van een toekomstige samenwerking. Beide partijen hebben naar buiten gebracht 'in onderling overleg' besloten te hebben af te zien van een samenwerking. Antwerp heeft daarop besloten verder te gaan met JAKO, dat hiervoor al zes jaar lang de kledingsponsor was bij de Belgische club. JAKO stemde in met een vervolg op de samenwerking, die uitgebreider wordt dan de eerdere samenwerking.

Royal Antwerp heeft begin mei in een statement gereageerd op het interne onderzoeksrapport dat een dag daarvoor door Ajax naar buiten werd gebracht betreffende de zaak Overmars. In het rapport werd gesteld dat toenmalig directeur voetbalzaken Overmars zich schuldig heeft gemaakt aan grensoverschrijdend gedrag richting enkele vrouwelijke collega's. De belangrijkste aanbeveling uit het onderzoeksrapport is het instellen van een 'breed samengestelde, onafhankelijke en deskundige begeleidingscommissie', om de zo gewenste cultuurverandering binnen Ajax tot stand te brengen. Antwerp juichte de vervolgstappen van Ajax toe.

Tot verbazing van velen stak Overmars bij zijn aanstelling bij de Belgische club geen moment de hand in eigen boezem. De nieuwe directeur van Antwerp sprak alleen in vage termen en noemde het 'spijtig' wat er gebeurd is in Amsterdam. Onderzoeksbureau Bezemer & Schubad meldt dat Overmars over een langere periode berichten naar vrouwelijke medewerkers stuurde, berichten die volgens De Telegraaf als 'onplezierig' en 'zeer onplezierig’ werden ervaren, zo is naar buiten gekomen uit het interne onderzoek.