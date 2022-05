Mazraoui keert definitief terug bij selectie Marokko; Ziyech ontbreekt

Woensdag, 25 mei 2022 om 13:23 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 13:37

Noussair Mazraoui maakt definitief zijn rentree bij de selectie van Marokko. Bondscoach Vahid Halilhodzic heeft de 24-jarige rechtsback opgeroepen voor de komende interlands. Hakim Ziyech ontbreekt echter nog altijd.

Eerder deze maand bleek uit beelden op sociale media dat Mazraoui en Halilhodzic weer met elkaar door een deur konden. De kersverse aanwinst van Bayern München en de bondscoach van Marokko hadden een ontmoeting bij een hotel in Amsterdam. Te zien was dat ze gezamenlijk de Marokkaanse vlag omhoog hielden. De verzoening leek een voorbode voor een terugkeer bij de nationale ploeg. Mazraoui speelde in november 2020 zijn twaalfde en tot nog toe laatste interland voor de Leeuwen van de Atlas.

De ontmoeting was geen grote verrassing, want eerder meldde het Algemeen Dagblad op basis van diverse Marokkaanse media dat Halilhodzic van de Marokkaanse voetbalbond heeft opgelegd gekregen dat hij Mazraoui, Hakim Ziyech en Amine Harit (Olympique Marseille) weer in zijn selectie moest opnemen. Over Halilhodzic was er een spoedberaad, waarna zo blijken dat de Bosnische trainer voorlopig aan mag blijven op weg naar het WK in Qatar.

Harit legde net als Mazraoui zijn ruzie met Halilhodzic bij, maar dat gold niet voor Ziyech. Volgens Marokkaanse media weigert de aanvaller van Chelsea nog steeds in gesprek te gaan met Halilhodzic. Een rentree lijkt niet aan de orde zolang de 69-jarige Bosniër bondscoach is. Marokko neemt het tijdens de komende interlandperiode op tegen de Verenigde Staten, Zuid-Afrika en Liberia.