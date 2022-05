Joan Laporta spreekt in interview heldere taal over toekomst Frenkie de Jong

Woensdag, 25 mei 2022 om 11:33 • Tom Rofekamp • Laatste update: 11:41

Joan Laporta wil dat Frenkie de Jong voor Barcelona behouden blijft. De voorzitter van de Catalanen bevestigt in interview met L'Esportiu dat de club diverse aanbiedingen heeft ontvangen voor de 25-jarige middenvelder, maar desondanks liever heeft dat hij niet uit Noordoost-Spanje vertrekt. Desondanks gooit Laporta met zijn woorden de deur naar een uittocht van De Jong niet compleet dicht.

De Jong, die in 2019 voor 86 miljoen euro overkwam van Ajax, zou schermen met interesse van meerdere topclubs. Zo wordt het Manchester United van Erik ten Hag nadrukkelijk genoemd als nieuwe bestemming, waar de technicus herenigd zou worden met zijn oude trainer. Ook aartsrivaal Manchester City - dat ten tijde van De Jongs transfer naar Barcelona al een gooi deed naar zijn diensten - is nog altijd zeer geïnteresseerd; Josep Guardiola wordt omschreven als 'een bewonderaar' van de veertigvoudig Oranje-international.

Laporta noemt geen namen van clubs, maar bevestigt tegenover het Catalaanse dagblad L'Esportiu wel degelijk dat er toenaderingen voor diverse selectiespelers zijn geweest - zo ook voor Frenkie. "De markt komt in beweging en we hebben ook spelers voor wie aanbiedingen zijn gekomen. Die krijgen ze omdat ze van hoge kwaliteit zijn. Frenkie heeft enorm veel kwaliteit. Hij kent ons systeem, en ja: hij is een gewilde speler op de markt en we hebben aanbiedingen ontvangen, maar ik denk dat hij bij Barça moet blijven."

Toch zet Laporta de deur naar een eventueel vertrek op een kier. "Op dit moment is alles open. De waarheid is dat er spelers zijn die verlengd hebben en die een heden en een toekomst hebben bij de club, en het moge duidelijk zijn dat we willen dat zij bij ons doorgaan. Er zijn ook andere spelers van hoge kwaliteit die aanbiedingen hebben gekregen - in dit geval hangt er een hoop af van fair play."

Volgens journalist en Barça-watcher Gerard Romero zou Barcelona niet onwelwillend tegenover een vertrek van De Jong staan, vanwege de enorme stempel die hij op het salarishuis drukt. Bij zijn komst van Ajax kwam de geboren Gorinchemmer een jaarlijks bedrag van 12 miljoen euro netto overeen met de club. Een verlaging daarvan is - naar het woord van Romero - de enige manier voor De Jong om bij de Catalanen te kunnen blijven. Aangezien dat de grootste wens van de middenvelder is, is hij bereid om daarover in gesprek te gaan.