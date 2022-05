‘Speciale financiële constructie moet Gakpo binnenboord houden bij PSV’

Woensdag, 25 mei 2022 om 09:53 • Shane Jebbink • Laatste update: 10:05

PSV is van plan een speciale financiële constructie op te zetten om Cody Gakpo bij de club te houden, zo meldt het Eindhovens Dagblad. De nummer twee van het afgelopen Eredivisie-seizoen kan niet opboksen tegen de astronomische salarissen die in het buitenland worden uitgekeerd, maar willen de aanvaller een deel van het transferbedrag dat hij oplevert aanbieden als bonus wanneer hij nog een jaar blijft. PSV hoopt daarmee genoeg financiële compensatie te kunnen bieden voor de loyaliteit van Gakpo.

Naast het financiële plaatje heeft PSV ook uitvoerig met Gakpo gesproken over het sportieve aspect van een eventueel nieuw jaar bij de club. Zo hoopt de club zich te plaatsen voor de Champions League, waarvoor deze Gakpo hard nodig lijkt te heeft. Tevens is zijn basisplaats in Eindhoven verzekerd, wat enorm belangrijk is voor de aanvaller met het oog op het aankomende WK in Qatar. Louis van Gaal heeft in het verleden meermaals aangegeven dat speelminuten cruciaal zijn om in aanmerking te komen voor een plaats bij het Nederlands elftal.

Zo passeerde de bondscoach recentelijk Georginio Wijnaldum, aangezien hij volgens Van Gaal te weinig in actie komt voor zijn club Paris Saint-Germain "Sinds onze laatste twee interlands in maart, is er in Gini’s situatie bij zijn club helaas nog weinig veranderd. Ik ben daardoor genoodzaakt andere keuzes te maken, hoe lastig en spijtig ik dat persoonlijk ook vind”, zei de trainer van het Nederlands elftal over de situatie van de 31-jarige middenvelder.

Technisch directeur John de Jong gaf deze week nog aan geen concrete aanbiedingen te hebben ontvangen voor Gakpo, maar deze worden wel verwacht door de clubleiding. Zo werd Arsenal eerder al nadrukkelijk genoemd als mogelijke bestemming voor de 23-jarige aanvaller. Ook Manchester City, Liverpool en Bayern München zijn al eens gelinkt aan Gakpo. PSV heeft eerder al geprobeerd om in te spelen op de veelvuldige interesse, door het jeugdproduct afgelopen winter een nieuw contract te voorschotelen tot medio 2026.

Door de langlopende verbintenis kan de club hoog in de boom zitten wat betreft het transferbedrag voor Gakpo. Het hoogste bedrag dat PSV ooit heeft ontvangen voor een speler is 45 miljoen (Hirving Lozano, zomer 2019). De club verwacht minstens een soortgelijk bedrag te kunnen vangen voor Gakpo, zeker wanneer hij besluit nog een jaar te blijven.