‘Veranderde status van Mbappé betekent slecht nieuws voor Neymar’

Woensdag, 25 mei 2022 om 09:51 • Shane Jebbink • Laatste update: 09:51

Paris Saint-Germain staat volgens L’Équipe niet onwelwillend tegenover de verkoop van Neymar. De Braziliaan is ondanks zijn productiviteit gedaald in de pikorde bij de Parijzenaars, die bij een ‘bevredigend’ bod bereid zijn afscheid te nemen. Neymar lijkt daarin te gepasseerd door Kylian Mbappé, die zich dit seizoen liet zien als de meest productieve speler van de club. Tevens kost het nieuwe contract van de 23-jarige Fransman PSG enorm veel geld, waardoor een inkomend transferbedrag niet slecht uit zou komen in verband met Financial Fair Play.

Bij de aankondiging van de contractverlenging van Mbappé sprak de spits over een ‘nieuwe koers’ die werd ingezet bij PSG. De beslissing om Neymar te laten vertrekken zou daar het eerste teken van zijn. Voorzitter en eigenaar Nasser Al-Khelaïfi ziet volgens L’Équipe in dat Mbappé de toekomst van de club is en alles in het werk moet worden gesteld om hem tevreden te houden. Daarmee lijkt Neymar, die door de Qatarees bij zijn komst nog ‘de beste speler van de wereld’ werd genoemd, voorbij te zijn gestreefd.

De vleugelaanvaller zou zelf overigens helemaal niet willen vertrekken, wat de situatie nog lastiger maakt voor de Fransen. Neymar verdient bij PSG 35 miljoen euro per annum tot medio 2025, waar hij niet op zou willen inleveren. Anderhalf jaar geleden werden deze voorwaarden nog afgesproken bij een contractverlenging van de aanvaller, maar voor PSG zou dit nu een blok aan het been zijn. Bij een transfer is het zeer onwaarschijnlijk dat hij een soortgelijk contract in de wacht kan slepen.

Transferts : le PSG ne retiendra pas Neymar en cas d'offre intéressante Le PSG ne serait pas opposé à un départ de Neymar. Qui, en dépit de son statut dégradé, n'a pas l'intention de partir https://t.co/9AgATBkQP1 pic.twitter.com/0za1RPQdw9 — L'ÉQUIPE (@lequipe) May 24, 2022

Neymar kwam in 2017 voor de recordsom van 222 miljoen euro over van Barcelona, na een langslepende transfersaga. Het transferbedrag is tot op de dag vandaag het hoogste dat ooit betaald is om het contract van een voetballer af te kopen. Neymar kwam tot nu toe in 144 officiële duels in actie voor PSG, waarin hij 100 keer doel trof en 60 assists gaf. Dit seizoen viel de productie van Neymar mede door een zware enkelblessure enigszins tegen, met 13 doelpunten en 8 assists in 28 duels. Ter vergelijking: zijn kompaan in de aanval Mbappé scoorde dit seizoen 39 keer en was 26 maal de aangever in 46 officiële optredens voor PSG.