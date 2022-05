Bal ligt bij Ajax: Bayern meldt zich met verhoogd bod op Gravenberch

Ajax heeft een verhoogd bod op Ryan Gravenberch ontvangen, zo meldt De Telegraaf. Bayern München heeft het vaste bedrag van de transfersom voor de twintigjarige middenvelder verhoogd naar 19 miljoen euro, plus 5,5 miljoen aan eenvoudig te realiseren bonussen. Daarnaast krijgt Ajax recht op 7,5 procent van de transfersom bij een eventuele vervolgstap. Verder staat alleen een medische keuring de overstap van Gravenberch naar Beieren in de weg: sinds maart is de jongeling al persoonlijk akkoord met der Rekordmeister.

De Telegraaf meldt dat Gravenberch in Zuid-Duitsland zo'n tien miljoen euro op jaarbasis kan gaan verdienen. Technisch directeur van Bayern Hasan Salihamidzic verklaarde zondag al dat een deal met Ajax al een kwestie van tijd zou zijn. "De gesprekken met Gravenberch verlopen voorspoedig", liet de Bosniër optekenen door Sport1. Transferexpert Fabrizio Romano wist enkele dagen eerder al te onthullen dat Gravenberch een vijfjarig contract gaat tekenen bij Bayern, mits de medische keuring geen problemen oplevert.

Ajax gaf aan het begin van de onderhandelingen met de Duitse grootmacht te kennen 35 miljoen euro te willen ontvangen voor Gravenberch. De Amsterdammers gingen dan ook niet akkoord met het eerste bod, dat bestond uit 15 miljoen euro plus 10 miljoen aan bonussen. Vervolgens deed Bayern een nieuw bod. Opnieuw bedroeg het totaal 25 miljoen euro, maar ditmaal was de vaste som 17 miljoen euro en bedroeg het variabele deel maximaal 8 miljoen euro. Ook daartegen zei Ajax 'nee', waardoor het bod volgens Romano werd opgeschroefd tot 17 plus 10 miljoen euro. Nu lijkt het totaalbedrag aan geldsommen lager te liggen, maar wel meer harde garanties te bevatten.

BILD meldde begin april al dat er een persoonlijk akkoord was tussen Gravenberch en Bayern. Mocht de tienvoudig Oranje-international daadwerkelijk de overstap maken, voegt hij zich bij voormalig ploeggenoot Noussair Mazraoui, wiens komst naar Bayern dinsdag bekrachtigd werd. De rechtsback heeft in Duitsland een contract getekend tot medio 2026. Naar verluidt gaat Mazraoui zo'n acht miiljoen euro bruto op jaarbasis verdienen in München.