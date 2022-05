Albanees blijft roerloos liggen na harde confrontatie met Feyenoorders

Woensdag, 25 mei 2022

Op de avond voor de finale van de Conference League wordt de sfeer grimmiger in Tirana. Op diverse beelden is te zien dat Albanezen, aanhangers van Feyenoord en AS Roma-fans voor opschudding zorgen. Niet alleen vinden er onderlinge confrontaties plaats, want ook de aanval op de lokale politie in Albanië is geopend. In een van de video’s is onder meer te zien dat een Albanees roerloos blijft liggen, vermoedelijk na een confrontatie met Feyenoord-supporters.

Dinsdagavond wordt beeldmateriaal verspreid van verschillende supportersgroepen die de confrontatie zoeken met elkaar én de Albanese politie. Na een gevecht tussen een groep Feyenoorders en Albanezen lijkt er in ieder geval een supporter roerloos te blijven liggen. In welke staat het slachtoffer verkeert is vooralsnog onbekend. Verder is op de beelden te zien hoe meerdere politievoertuigen vernield worden. Vooral de fans van Roma lijken in meerdere aanvaringen met de lokale autoriteiten te zijn beland.

