BBC diep door het stof na blunder stagiair: ‘Man United are rubbish'

Dinsdag, 24 mei 2022 om 23:04 • Tim Cozijnsen • Laatste update: 23:41

De BBC heeft dinsdag excuses gemaakt voor de pijnlijke fout die de zender eerder op de dag maakte. Tijdens een uitzending van een tenniswedstrijd op Roland Garros verscheen de tekst ‘Manchester United are rubbish’ in de nieuwsbalk onderaan in beeld, wat vrij vertaald ‘Manchester United is rotzooi’ betekent. De Engelse omroep verontschuldigt zich dinsdagavond voor de blunder.

Tijdens televisieuitzendingen van de BBC verschijnt er onderaan een balk in beeld waarop afwisselende nieuwsberichten te zien zijn: de ticker. Televisiekijkers keken raar op toen er plotseling een ‘nieuwsbericht’ verscheen met daarin de tekst ‘Manchester United are rubbish’. De tekst verdween na een paar seconden uit beeld en werd vervangen door ‘weer, overal regen’.

Errrr… what is going on with the BBC News ticker? pic.twitter.com/fofbiGyMfs — Scott Bryan (@scottygb) May 24, 2022

BBC-presentatrice Annita McVeigh bood later op de dag excuses aan voor de gemaakte blunder en richtte zich in het bijzonder tot de fans van Manchester United. "Iets eerder vandaag hebben sommige van jullie waarschijnlijk een nogal ongebruikelijke tekst over Manchester United op de ticker voorbij zien komen, en ik hoop dat de fans van Manchester United niet beledigd waren door de tekst. Laat me uitleggen wat er gebeurde. Achter de schermen was er een stagiair aan het trainen om de ticker te leren gebruiken en die schreef lukraak dingen op. Dus excuses als je dat hebt gezien en je erdoor beledigd was. Het was absoluut een fout en het had niet in beeld moeten verschijnen."

Overigens kon Gary Lineker de blunder wel waarderen. De voormalig voetballer is tegenwoordig werkzaam als presentator bij de zender en reageerde op Twitter op het verhaal. De Engelse presentator deelde het nieuwsbericht met excuses en kon het niet laten op het bericht in te gaan. “Waarom excuses?”, vroeg Lineker zich af, om vervolgens met twee lachende emoji's af te sluiten.