Nog één horde te nemen voor Chelsea na groen licht Premier League

Dinsdag, 24 mei 2022 om 21:15 • Tim Cozijnsen • Laatste update: 21:50

De Premier League heeft officieel groen licht gegeven voor de overname van Chelsea door de investeringsgroep van Todd Boehly. Het consortium van de Amerikaanse zakenman betaalt bijna vijf miljard euro voor de Londense club. Om de overname definitief te maken is nog een speciale verkooplicentie van de overheid nodig, zo laat de hoogste Engelse voetbaldivisie dinsdagavond weten.

Hoewel er al sinds 7 mei een akkoord is bereikt met de investeringsgroep die geleid wordt door Todd Boehly, Clearlake Capital, bleef de uitspraak van de Premier League tot dinsdag uit. "Het bestuur van de Premier League heeft vandaag de voorgestelde overname van voetbalclub Chelsea door het consortium van Todd Boehly en Clearlake Capital goedgekeurd”, zo luidt het eerste deel van het statement van de Premier League.

The #PL Board has today approved the proposed takeover of Chelsea Football Club The purchase remains subject to the U.K. Government issuing the required sale licence and the satisfactory completion of the final stages of the transaction Full statement: https://t.co/SvGhRtoXmD pic.twitter.com/N7S8jitlPy — Premier League Communications (@PLComms) May 24, 2022

“Voor de overname is nog een speciale verkooplicentie van de overheid nodig en een bevredigende afhandeling van de laatste onderdelen van de transactie”, laat de Premier League verder weten. “Het bestuur heeft de ’Premier League eigenaren en bestuursleden-test (OADT)’ toegepast op alle toekomstige bestuurders.” Het laatste deel van het statement vertelt de laatste stap die wordt genomen. “Chelsea gaat nu met de benodigde partijen om tafel zitten om de benodigde licenties te verkrijgen om de overname definitief te maken.”

Van de totale investering in Chelsea - waarmee in totaal een kleine vijf miljard euro is gemoeid - zou een slordige drie miljard euro worden gebruikt om de aandelen over te nemen van Abramovich. Overige opbrengsten zouden worden gestort op een bevroren Britse bankrekening, wat uiteindelijk ten goede komt aan goede doelen, zo bevestigde de oligarch. Chelsea heeft goedkeuring nodig van de Britse regering om de opbrengst te kunnen overmaken naar de geblokkeerde rekening. De nieuwe eigenaren hebben toegezegd ruim twee miljard euro te zullen investeren ten behoeve van de club.

Zonder een overname zou Chelsea uitgesloten kunnen worden van competitievoetbal of in het ergste geval failliet gaan. Abramovich werd in maart door de Britse regering op de sanctielijst geplaatst. In de motivatie werd hij een ‘pro-Kremlin oligarch’ genoemd en gesteld dat hij jarenlang een nauwe band had met de Russische president Vladimir Poetin. Dit zou de eigenaar van Chelsea ‘financieel of ander materieel voordeel’ hebben opgeleverd. De Britse tegoeden van Abramovich werden bevroren en zijn mogelijkheid om zaken te doen in Engeland verdween. The Blues kregen wel een voorlopige vergunning van de Britse overheid om het voortbestaan tijdelijk te garanderen.