Slot neemt voorschot op opstelling: ‘Meespelen Bijlow aannemelijk’

Dinsdag, 24 mei 2022 om 20:06 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 20:20

Justin Bijlow verdedigt zeer waarschijnlijk woensdagavond het doel van Feyenoord in de Conference League-finale tegen AS Roma. De doelman trainde in aanloop naar de eindstrijd mee met de groep en staat ook tijdens de afsluitende training op het veld. Arne Slot acht de kans 'zeer aannemelijk' dat Bijlow op doel staat, zo vertelde hij tijdens de persconferentie. Het kunnen Bijlows eerste minuten worden sinds 10 maart van dit jaar, toen hij niet ongeschonden uit het duel met Partizan kwam.

Bijlow gaf al een hoopvol teken door tijdens het trainingskamp in Portugal met de eindpartij mee te trainen. "Met Bijlow gaat het goed", aldus Slot. "Hij heeft ruim een week met de groep getraind, dat gaat uitstekend. Het bijzondere is, en ook wel het knappe, mocht er niets meer gebeuren, dan hebben we alle spelers beschikbaar. Mocht Justin fit blijven, is het aannemelijk dat hij speelt. Het is heel prettig dat je Bijlow erbij hebt, maar Ofir heeft het de afgelopen wedstrijden ook goed ingevuld. Ik wil niet op de stoel van de bondscoach gaan zitten, maar hij (Bijlow, red.) is misschien wel de eerste doelman van Oranje."

Nieuws uit Tirana. Als er geen gekke dingen meer gebeuren, staat Justin Bijlow morgen op doel bij Feyenoord. pic.twitter.com/zB9z8Xxf3J — NOS Sport (@NOSsport) May 24, 2022

Slot gaf toe gecharmeerd te zijn van AS Roma. "We hebben veel wedstrijden gekeken van AS Roma. Ze hebben een grote traditie en het is een grote club in Italië. Ze hebben erg goede spelers, erg creatieve spelers voorin", aldus de trainer van Feyenoord. "En ze kunnen goed verdedigen. We hebben een gestructureerd team gezien. We denken te weten wat we kunnen verwachten, maar soms heeft de coach een trucje voor zijn speelplan. Maar we hopen goed voorbereid te zijn. We hebben 55 wedstrijden gespeeld dit seizoen, het zou bijzonder zijn als Mourinho met iets komt wat we nog niet zijn tegengekomen."

Justin Bijlow houdt z’n goal schoon. Paar goede reddingen op de training vandaag, ziet er goed uit. Die gaat spelen morgenavond. pic.twitter.com/TJO5vERLp1 — Dennis van Eersel (@DennisVanEersel) May 24, 2022

De bewondering voor Mourinho is groot bij Slot, zo liet hij doorschemeren. "Mourinho is een van de trainers die een heel duidelijke handtekening onder zijn elftallen heeft staan. Dat is heel en knap als je dat voor elkaar krijgt", aldus Slot, die niet verwacht dat het wedstrijdritme een rol gaat spelen. "Ik denk niet dat het veel uitmaakt dat we lang niet gespeeld hebben. We hebben ons goed kunnen voorbereiden in Portugal. We zijn fysiek meer dan in orde, dat zag je bij Marseille-uit ook. Maar het is misschien wel goed dat we onze zinnen verzet hebben. Ik denk dat kwaliteiten van individuen de finale gaat beslissen, niet of je een paar dagen meer rust heb gehad."