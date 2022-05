PSV laat het er niet bij zitten en eist geld na ‘verbazingwekkende’ overstap

Dinsdag, 24 mei 2022 om 19:26 • Laatste update: 19:38

PSV is niet bereid om Jürgen Dirkx zomaar te laten gaan. De voormalig speler en jeugdtrainer van de Eindhovenaren gaat bij Royal Antwerp aan de slag als assistent van Mark van Bommel, maar had bij PSV nog een doorlopend contract tot volgend jaar zomer. Bovendien zou Dirkx na de zomer de Onder 18 onder zijn hoede nemen. In Eindhoven willen ze dan ook een transfersom zien van de nummer vier van het afgelopen seizoen in België, meldt het Eindhovens Dagblad.

Dirkx fungeerde eerder als assistent-trainer van Van Bommel bij het eerste elftal, maar werd in december 2019 wegens tegenvallende resultaten weggestuurd. In januari vorig jaar besloot de club hem terug te halen als individueel coach in de jeugdopleiding. Een paar maanden later werd bekend dat hij de Onder 18 zou gaan trainen, waar hij als opvolger moest dienen van de naar Jong PSV vertrekkende Ruud van Nistelrooij. Dirkx kwam daarmee voor het eerst op eigen benen te staan als trainer.

De oefenmeester verkoos daarmee een langer verblijf bij PSV boven een eventuele transfer naar de Bundesliga, daar zijn naam door de komst van Van Bommel in verband werd gebracht met VfL Wolfsburg. Nu komt het alsnog tot een hereniging, daar Van Bommel met Dirkx gaat samenwerken bij Royal Antwerp. Volgens het Eindhovens Dagblad heeft men bij PSV 'verbazingwekkend' gereageerd op het nieuws, daar Dirkx in het verleden tegen functionarissen zou hebben aangegeven niet opnieuw als assistent van Van Bommel te willen fungeren.

Het is niet bekend hoe hoog de transfersom is die PSV wil zien voor Dirkx. De Eindhovense club zal in ieder geval op zoek moeten naar een vervanger voor de 46-jarige oefenmeester, daar hij vanaf komend seizoen de Onder 18 zou gaan trainen. Bij Antwerp komt Dirkx in een Nederlandse enclave terecht. Ook John Stegeman en Andries Ulderink gaan Van Bommel assisteren. Stegeman werd in februari 2021 ontslagen bij PEC Zwolle, terwijl Ulderink afgelopen seizoen als rechterhand fungeerde van Ron Jans bij FC Twente. Antwerp maakte maandag de weg vrij voor Van Bommel met het ontslag van Brian Priske.