Karsdorp: ‘Wat bepaalde supporters toen hebben geroepen, kan niet’

Dinsdag, 24 mei 2022 om 18:10 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 18:12

Voor Rick Karsdorp wordt de Conference League-finale van woensdagavond een bijzonder affiche. De verdediger staat met AS Roma tegenover zijn voormalig werkgever Feyenoord. Karsdorp speelde verdeeld over twee periodes in Rotterdam, maar kijkt met gemengde gevoelens terug op zijn tweede termijn. In aanloop naar de finale blikt hij bij ESPN terug op zijn huurperiode in het seizoen 2019/20.

Karsdorp doorliep de hele jeugdopleiding van Feyenoord en maakte er in 2014 zijn debuut in het betaalde voetbal. De rechtervleugelverdediger werd een van de boegbeelden van de Rotterdamse club en won onder meer de landstitel en de TOTO KNVB Beker. Hij kan dan ook niet ontkennen dat de finale van de Conference League voor hem een speciaal tintje heeft. "Hoe het met mijn Feyenoord-hart is? Goed. Er is voor mij maar één club in Nederland en dat is Feyenoord. Maar dat telt morgen niet", vertelt hij in aanloop naar de clash bij ESPN.

De kans is groot dat José Mourinho morgen een beroep doet op Karsdorp. Van de laatste dertien officiële wedstrijden verscheen hij tien keer aan de aftrap. Het voelt voor Karsdorp niet alsof hij woensdag moet strijden met een oude liefde. "Dat heeft eigenlijk te maken met de jaren dat ik terug ben gekomen. Ik wil niet te negatief zijn over Feyenoord, maar wat bepaalde supporters toen hebben gedaan en geroepen, dat kan niet. Dat heeft mij zeker geraakt. Of dat nou een groepje van tien of dertig supporters was, dat maakt niet uit. Ook maakt het niet uit of dat vanachter een computer gebeurde of in het stadion. Daar kom ik nooit achter."

Karsdorp keerde in 2019 op huurbasis terug bij Feyenoord, maar hield bij meteen een slag om de arm. "Ik heb twee jaar niet veel gevoetbald, dat weet iedereen. Er werd vaak gezegd dat ik geblesseerd was, soms was dat niet het geval, maar ik voel me nu fit." Uiteindelijk kwam de verdediger dat seizoen vijftien keer in actie, waarvan dertien keer als basisspeler. "Uiteindelijk heb ik hele positieve herinneringen aan Feyenoord. Ik heb er de beker gewonnen, ben kampioen geworden. Maar ik ben nu speler van Roma. Mijn vijfde seizoen alweer, met één jaar er tussenuit. Dus ik heb ook zeker een Roma-hart."