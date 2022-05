Heracles mogelijk op zoek naar nieuwe trainer: ‘Er is wel iets veranderd'

Dinsdag, 24 mei 2022 om 16:34 • Laatste update: 16:38

Het is nog maar de vraag of Carlos Vicens volgend seizoen aan het roer staat bij Heracles Almelo. Drie weken geleden werd de assistent van Josep Guardiola met trots gepresenteerd, maar inmiddels hangt de vlag er heel anders bij op Erve Asito. Heracles begeeft zich in een diepe crisis en zakte afgelopen weekend af naar de Keuken Kampioen Divisie. Het is dan ook nog maar de vraag of Vicens zit te wachten op een avontuur op het eerste niveau.

Vicens werd aangesteld door Tim Gilissen, maar zag de technisch directeur maandagavond ontslagen worden. "Tim heeft Carlos maandagavond op de hoogte gebracht. We hebben een contractuele overeenkomst en daarin is geen clausule opgenomen", vertelt Marnix Smit namens het bestuur van Heracles tegen TC Tubantia. "We spreken Carlos één dezer dagen en dan horen we van hem wel hoe hij tegen de nieuwe situatie aankijkt. Er is natuurlijk wel iets veranderd. Niet alleen bij ons, ook voor hem."

Heracles maakte maandag het vertrek van Gilissen en voorzitter Hans Bredewoud bekend. Gilissen werd in de zomer van 2019 aangesteld als technisch directeur van Heracles, op het moment dat Mark-Jan Fledderus naar FC Groningen vertrok. De oud-middenvelder keerde daarmee terug op het oude nest, waar hij in 2002 vanuit de jeugdopleiding doorbrak in het profvoetbal. "De afgelopen drie jaren heb ik met hart en ziel mijn inhoudelijke bijdrage geleverd aan de sportieve successen van Heracles Almelo. Daar zitten vele mooie momenten bij. Na de recente degradatie zijn het bestuur en ik samen tot de conclusie gekomen de weg vrij te maken voor een spoedige terugkeer van de club in de Eredivisie", zei hij bij zijn afscheid.

De Almeloërs zijn op de achtergrond druk bezig met de opvolging van Gilissen. De club hoopt Nico-Jan Hoogma te strikken als nieuwe technische man. "Wij gaan met hem in gesprek, dat klopt", geeft Smit te kennen. Hoogma werd de voorbije weken al door verschillende clubmensen naar voren geschoven als nieuwe beleidsbepaler bij Heracles. De positie van algemeen directeur Rob Toussaint staat ondanks de degradatie niet ter discussie. "Rob is een goede algemeen directeur. Onder zijn leiding zijn er de voorbije jaren veel stappen gezet en is de club steeds meer geprofessionaliseerd", besluit Smit.