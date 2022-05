Sam Lammers terug bij af na desastreus halfjaar in Duitsland

Dinsdag, 24 mei 2022 om 16:12 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 16:43

Sam Lammers keert deze zomer terug bij Atalanta. De aanvaller werd afgelopen seizoen verhuurd aan Eintracht Frankfurt, maar wist bij de kersverse Europa League-winnaar weinig indruk te maken. De kans is groot dat Atalanta Lammers definitief van de hand gaat doen. De aanvaller komt niet voor in de plannen van Gian Piero Gasperini. Het contract van de aanvalsleider loopt nog door tot medio 2025.

In zijn eerste seizoen in Bergamo kon Lammers lang niet altijd rekenen op een vaste plaats in de voorhoede. Lammers sloot de jaargang 2020/21 af met slechts twee doelpunten in negentien wedstrijden. PSV verkocht de aanvaller in 2020 voor tien miljoen euro aan Atalanta. Eintracht besloot de spits vorig jaar uit zijn uitzichtloze situatie te bevrijden, maar heel succesvol werd de samenwerking niet. Lammers kwam bij de Europa League-winnaar vijftien keer in actie in de Bundesliga, waarvan slechts vijf keer als basisspeler. Daarin wist hij één keer te scoren.

Het is niet bekend wat Gasperini van plan is met Lammers. Mogelijk wordt hij volgend seizoen opnieuw elders gestald, daar Atalanta wel potentie ziet in de aanvaller. Vorig jaar wenste Gasperini de Nederlander onder te brengen in de Serie A om hem te laten wennen aan de Italiaanse speelstijl. Genoa leek lange tijd in de markt voor Lammers, maar besloot op het laatste moment toch af te zien van zijn komst. Ook Cagliari zag Lammers graag komen. Uiteindelijk trok Eintracht aan het langste eind, maar heel gelukkig werd dat huwelijk dus niet. Een andere mogelijkheid is dat Atalanta Lammers definitief gaat verkopen. Clubs moeten dan wel een transfersom over de brug komen, daar hij nog drie jaar vastligt in Bergamo.

Feyenoord Transfermarkt onthulde zaterdag dat Lammers zichzelf heeft aangeboden bij Feyenoord. De Rotterdammers kampten afgelopen seizoen met een spitsenprobleem, dat uiteindelijk werd opgelost door Cyriel Dessers. Volgend seizoen heeft Arne Slot de beschikking over Danilo. De Braziliaan komt transfervrij over van Ajax en heeft een contract getekend tot medio 2026. Wat er met Dessers gaat gebeuren is nog altijd niet bekend. Feyenoord heeft een optie voor vier miljoen euro, maar ging nog niet met de spits in gesprek. Bryan Linssen vertrekt zeer waarschijnlijk naar Japan.