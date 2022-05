Ibrahimovic steekt de draak op kampioensfeest: ‘Stuur een berichtje naar hem’

Dinsdag, 24 mei 2022 om 13:36 • Shane Jebbink • Laatste update: 13:42

Zlatan Ibrahimovic heeft tijdens de kampioensviering van AC Milan het vuurtje opgestookt richting Hakan Calhanoglu. De Turk maakte afgelopen zomer de overstap van i Rossoneri naar eeuwige rivaal Internazionale, met wie hij dit jaar door toedoen van zijn oude club naast de titel greep. Ibrahimovic kon het tijdens de kampioensparade niet laten om de draak te steken met Calhanoglu. “Stuur een bericht naar Hakan!”

“Ik hoor het niet! Stuur een bericht naar Hakan”, herhaalde de Zweed nog maar eens. Daarmee sneerde Ibrahimovic met de AC Milan-fans richting de toch al niet zo populaire middenvelder. Calhanoglu zag Inter vorig jaar de Scudetto pakken, waarna hij besloot de overstap te maken naar het blauw-zwarte gedeelte van Milaan. Dit seizoen was het echter ironisch genoeg AC Milan dat Inter aftroefde in de strijd om de Italiaanse landstitel, wat Ibrahimovic ertoe aanspoorde om zout in de wonden van de middenvelder te strooien.

Eerder haalde de markante spits al het nieuws met zijn speech in de kleedkamer na de kampioenswedstrijd tegen Sassuolo van zondag (0-3 winst). “Vanaf de eerste dag dat ik hier kwam, en na mij nog anderen, geloofden weinig mensen in ons”, greep Ibrahimovic de aandacht. “Maar toen we begrepen dat we offers moesten brengen, moesten lijden, geloof moesten hebben en hard moesten werken, werden we een team. En als je een team bent kan je de dingen bereiken die wij nu hebben bereikt.”

Volgens Ibrahimovic is het geen gemakkelijke strijd geweest. Milan eindigde uiteindelijk met een voorsprong van twee punten op Inter als nummer één in de Serie A. "Maar we zijn een echt team geweest dit seizoen. Aan het begin van het seizoen geloofde niemand in ons, maar door het besef van die principes zijn we sterker geworden. Ik ben heel erg trots op jullie. Doe me nu een plezier en vier het als kampioenen, want niet alleen Milaan is van AC Milan, maar heel Italië is nu van AC Milan", waarna hij hard een tafel omver smeet.

Ibrahimovic heeft met 8 doelpunten en 3 assists in 27 officiële wedstrijden dit seizoen een aardige bijdrage geleverd aan het veroveren van de titel. De voormalig speler van Ajax werd eerder in zijn carrière al kampioen in Nederland met Ajax, in Italië met Internazionale, in Spanje met Barcelona en in Frankrijk met Paris Saint-Germain. Met zijn huidige club wist de Zweed in het seizoen 2010/11 ook al kampioen van Italië te worden.